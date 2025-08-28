Home Local News Here is who filed and for what race
Local News

Here is who filed and for what race

By Hobbs News-Sun
Posted on 2 weeks ago
7 min read
0
0
2,057
JF Maddox

Wondering who filed and for what local election race? Here they are:

Election day is Tuesday, Nov 4, 2025.

Race  District  First Name  Last Name
Mayor  Hobbs Municipal District  Nicole Infante
Mayor  Hobbs Municipal District  Jonathan Sena
Mayor  Hobbs Municipal District  Roy Penick
Mayor  Hobbs Municipal District  Joseph Imbriale
Mayor  Eunice Municipal District  Billy Hobbs
Mayor  Eunice Municipal District  John Davis
Mayor  Jal Municipal District  Stephen Aldridge
Mayor  Jal Municipal District  Larry Burns
Mayor  Jal Municipal District  Phillip Little
Mayor  Tatum Municipal District  Marilyn Burns
Mayor  Tatum Municipal District  Isabella Saenz
Councilor Districted  Hobbs City Council 1  Finn Smith
Councilor Districted  Hobbs City Council 2  Chris Mills
Councilor Districted  Hobbs City Council 3  Larron Fields
Councilor Districted  Lovington City Council 1  David Trujillo
Councilor Districted  Lovington City Council 1  Ezequiel Rodriguez
Councilor Districted  Lovington City Council 1  Koan Boughner
Councilor Districted  Lovington City Council 1  Christopher Johnson
Councilor Districted  Lovington City Council 2  Christina Ramon
Councilor Districted  Lovington City Council 2  Scott Boldt
Councilor Districted  Lovington City Council 4  Steven Perry
Councilor Districted  Lovington City Council 4  Jose Marrufo
Councilor At Large  Eunice Municipal District  Curtis Rouse
Councilor At Large  Eunice Municipal District  Steve Almager
Councilor At Large  Eunice Municipal District  Ty Chanley
Councilor At Large  Jal Municipal District  Lorenzo Chacon
Councilor At Large  Jal Municipal District  Stacy Ward
Councilor At Large  Jal Municipal District  Michael Thorne
Councilor At Large  Jal Municipal District  Rebekah Richard
Councilor At Large  Jal Municipal District  Julia Watson
Councilor At Large  Jal Municipal District  Elizabeth Acosta
Councilor At Large  Jal Municipal District  Julian Sauceda
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Paul Ramirez
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Joseph Kalisek
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Leona Wylie
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Amber Hitchcock
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Mary Jiron
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Sarah Puckett
Councilor At Large  Tatum Municipal District  Teresa Grady
Municipal Judge  Eunice Municipal District  Sheryl Allen
Municipal Judge  Eunice Municipal District  Carlton Jenkins
Municipal Judge  Lovington Municipal District  Laura Guerra
Municipal Judge  Lovington Municipal District  Mark Owens
Municipal Judge  Tatum Municipal District  Philip Winteregg
School Board Member Districted  Hobbs School Board District 1  Pam Randall
School Board Member Districted  Hobbs School Board District 5  Patricia Jones
School Board Member Districted  Hobbs School Board District 5  Julia Daniels
School Board Member At Large  Tatum Municipal School Board  David Delao, Jr
School Board Member At Large  Tatum Municipal School Board  Travis Glenn
School Board Member At Large  Tatum Municipal School Board  Jake Mitchell
School Board Member At Large  Lovington Municipal School Board  Clayburn Griffin
School Board Member At Large  Lovington Municipal School Board  Bradley Bishop
School Board Member At Large  Lovington Municipal School Board  Shilo Sealy
School Board Member At Large  Lovington Municipal School Board  Chase Vuicich
School Board Member At Large  Eunice Municipal School Board  Matthew Coy
School Board Member At Large  Eunice Municipal School Board  Alice Hahn
School Board Member At Large  Jal Municipal School Board  James Gooss
School Board Member At Large  Jal Municipal School Board  Cruz-Martin Sanchez
School Board Member At Large  Jal Municipal School Board  Julia Watson
School Board Member At Large  Jal Municipal School Board  Amy Crawford
School Board At Large    Shilo Sealy
College Board Member Districted  New Mexico Junior College 2  David Rowser
College Board Member Districted  New Mexico Junior College 5  Hector Baeza
College Board Member Districted  New Mexico Junior College 7  Erica Jones
Soil & Water Supervisor  Lea Soil & Water Conservation Board  Cody Hudson
Hospital Board Member At Large  Jal Hospital District  Kaytlinne Serna
Hospital Board Member At Large  Jal Hospital District  Johnny Owen, Ii
Hospital Board Member At Large  Jal Hospital District  Julia Watson
Hospital Board Member At Large  Jal Hospital District  Bridgot Fulfer
Hospital Board Member At Large  Jal Hospital District  Christine Little
Hospital Board Member At Large  Eunice Hospital District  Cari Coy
Hospital Board Member At Large  Eunice Hospital District  Elizabeth Boone
Hospital Board Member At Large  Eunice Hospital District  Kysha Mcbee
Hospital Board Member 3  Nor Lea Hospital 3  Robert Delacruz
Hospital Board Member 4  Nor Lea Hospital 4  Manuel Quiroz, Jr
Hospital Board Member 5  Nor Lea Hospital 5  Julia Myers

 

Load More Related Articles
Load More By Hobbs News-Sun
Load More In Local News
Comments are closed.

Check Also

City of Hobbs looks to bring 4,300 more homes with housing initiatives

City of Hobbs looks to bring 4,300 more homes with housing initiatives Caleb A. Gallegos/N…