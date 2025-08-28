Here is who filed and for what race

Wondering who filed and for what local election race? Here they are:
Election day is Tuesday, Nov 4, 2025.
Race District First Name Last Name
Mayor Hobbs Municipal District Nicole Infante
Mayor Hobbs Municipal District Jonathan Sena
Mayor Hobbs Municipal District Roy Penick
Mayor Hobbs Municipal District Joseph Imbriale
Mayor Eunice Municipal District Billy Hobbs
Mayor Eunice Municipal District John Davis
Mayor Jal Municipal District Stephen Aldridge
Mayor Jal Municipal District Larry Burns
Mayor Jal Municipal District Phillip Little
Mayor Tatum Municipal District Marilyn Burns
Mayor Tatum Municipal District Isabella Saenz
Councilor Districted Hobbs City Council 1 Finn Smith
Councilor Districted Hobbs City Council 2 Chris Mills
Councilor Districted Hobbs City Council 3 Larron Fields
Councilor Districted Lovington City Council 1 David Trujillo
Councilor Districted Lovington City Council 1 Ezequiel Rodriguez
Councilor Districted Lovington City Council 1 Koan Boughner
Councilor Districted Lovington City Council 1 Christopher Johnson
Councilor Districted Lovington City Council 2 Christina Ramon
Councilor Districted Lovington City Council 2 Scott Boldt
Councilor Districted Lovington City Council 4 Steven Perry
Councilor Districted Lovington City Council 4 Jose Marrufo
Councilor At Large Eunice Municipal District Curtis Rouse
Councilor At Large Eunice Municipal District Steve Almager
Councilor At Large Eunice Municipal District Ty Chanley
Councilor At Large Jal Municipal District Lorenzo Chacon
Councilor At Large Jal Municipal District Stacy Ward
Councilor At Large Jal Municipal District Michael Thorne
Councilor At Large Jal Municipal District Rebekah Richard
Councilor At Large Jal Municipal District Julia Watson
Councilor At Large Jal Municipal District Elizabeth Acosta
Councilor At Large Jal Municipal District Julian Sauceda
Councilor At Large Tatum Municipal District Paul Ramirez
Councilor At Large Tatum Municipal District Joseph Kalisek
Councilor At Large Tatum Municipal District Leona Wylie
Councilor At Large Tatum Municipal District Amber Hitchcock
Councilor At Large Tatum Municipal District Mary Jiron
Councilor At Large Tatum Municipal District Sarah Puckett
Councilor At Large Tatum Municipal District Teresa Grady
Municipal Judge Eunice Municipal District Sheryl Allen
Municipal Judge Eunice Municipal District Carlton Jenkins
Municipal Judge Lovington Municipal District Laura Guerra
Municipal Judge Lovington Municipal District Mark Owens
Municipal Judge Tatum Municipal District Philip Winteregg
School Board Member Districted Hobbs School Board District 1 Pam Randall
School Board Member Districted Hobbs School Board District 5 Patricia Jones
School Board Member Districted Hobbs School Board District 5 Julia Daniels
School Board Member At Large Tatum Municipal School Board David Delao, Jr
School Board Member At Large Tatum Municipal School Board Travis Glenn
School Board Member At Large Tatum Municipal School Board Jake Mitchell
School Board Member At Large Lovington Municipal School Board Clayburn Griffin
School Board Member At Large Lovington Municipal School Board Bradley Bishop
School Board Member At Large Lovington Municipal School Board Shilo Sealy
School Board Member At Large Lovington Municipal School Board Chase Vuicich
School Board Member At Large Eunice Municipal School Board Matthew Coy
School Board Member At Large Eunice Municipal School Board Alice Hahn
School Board Member At Large Jal Municipal School Board James Gooss
School Board Member At Large Jal Municipal School Board Cruz-Martin Sanchez
School Board Member At Large Jal Municipal School Board Julia Watson
School Board Member At Large Jal Municipal School Board Amy Crawford
School Board At Large Shilo Sealy
College Board Member Districted New Mexico Junior College 2 David Rowser
College Board Member Districted New Mexico Junior College 5 Hector Baeza
College Board Member Districted New Mexico Junior College 7 Erica Jones
Soil & Water Supervisor Lea Soil & Water Conservation Board Cody Hudson
Hospital Board Member At Large Jal Hospital District Kaytlinne Serna
Hospital Board Member At Large Jal Hospital District Johnny Owen, Ii
Hospital Board Member At Large Jal Hospital District Julia Watson
Hospital Board Member At Large Jal Hospital District Bridgot Fulfer
Hospital Board Member At Large Jal Hospital District Christine Little
Hospital Board Member At Large Eunice Hospital District Cari Coy
Hospital Board Member At Large Eunice Hospital District Elizabeth Boone
Hospital Board Member At Large Eunice Hospital District Kysha Mcbee
Hospital Board Member 3 Nor Lea Hospital 3 Robert Delacruz
Hospital Board Member 4 Nor Lea Hospital 4 Manuel Quiroz, Jr
Hospital Board Member 5 Nor Lea Hospital 5 Julia Myers