Hobbs Magistrate warrant list, part two

The following warrants are active at Hobbs Magistrate Court. The list of names starting with Marshall follows a previous list published Nov. 10, which incorrectly identified the warrants as being issued from Lea County District Court.

Contact the magistrate court at 575-397-3621 or go by the court at 2110 N. Alto St., Hobbs, to see what steps need to be taken to become compliant with the judge’s order. Cases may also be searched at nmcourts.gov.

Case number – name of defendant – year of birth

M-25-TR-2016-01969 Marshall Braden Warren 1953

M-25-TR-2018-00012 Martinez Alejandra 1993

M-25-MR-2017-00470 Martinez Cynthia 1973

M-26-VM-2016-00269 Martinez Cynthia L 1984

M-59-MR-2016-00722 Martinez Eduardo 1982

M-26-VM-2015-00110 Martinez Eligio W 1984

M-25-DR-2017-00106 Martinez Emerenciano F 1992

M-26-VM-2017-00226 Martinez Eric E 1998

M-25-TR-2015-01337 Martinez Erika 1972

M-26-VF-2017-00035 Martinez Filiberto 1983

M-26-FR-2018-00319 Martinez Gerald 1975

M-26-TR-2016-00474 Martinez Gregorio 1993

M-26-TR-2017-00416 Martinez Isaac J 1998

M-25-MR-2017-00292 Martinez Joel 1986

M-26-FR-2018-00517 Martinez Jose 1998

M-44-MR-2016-00203 Martinez Jose I 1982

M-44-MR-2016-00250 Martinez Jose I 1982

M-44-MR-2016-00266 Martinez Jose I 1982

M-25-MR-2018-00099 Martinez Joyce R 1980

M-26-TR-2017-00737 Martinez Santos 1964

M-26-IR-2016-00013 Martinez Santos Ricardo 1964

M-26-TR-2018-00867 Martinez Sergio 1971

M-25-TR-2016-01113 Martinez Veronika 1984

M-25-MR-2017-00223 Mata Jazmine G 1998

M-25-TR-2017-00129 Matras Elizabeth Ann 1967

M-25-MR-2018-00126 Mayfield Camille L 1988

M-26-MR-2018-00185 Mcdaniel Stella 1988

M-26-TR-2018-01004 Mcdonald Glenn 1979

M-56-TR-2017-00621 Mclaurin Sarah M 1986

M-25-TR-2010-00102 Medina Ivan 1994

M-26-DR-2018-00041 Medrano Eulalio M 1974

M-26-VM-2016-00078 Medrano Olajuwan Ramon 1996

M-26-VM-2016-00116 Medrano Olajuwan Ramon 1996

M-25-MR-2016-00318 Medrano Reyes Gomez 1972

M-25-MR-2017-00630 Medrano Reyes Gomez 1972

M-25-MR-2018-00154 Medrano Reyes G 1972

M-25-VM-2017-00010 Medrano Reyes Gomez 1972

M-26-TR-2017-00474 Melgarejo Landa Jose Miguel 1981

M-26-DR-2015-00028 Melgarejo-Landa Jose 1981

M-26-TR-2017-00781 Mendoza Genaro 1989

M-26-FR-2018-00270 Mendoza Ricky 1991

M-26-MR-2018-00096 Mendoza Ricky 1991

M-26-FR-2018-00232 Mendoza-Torres Sergio 1976

M-26-VM-2017-00190 Miller Wesley Trent 1989

M-25-TR-2018-00272 Miranda Israel C 2000

M-26-TR-2018-00882 Moffett Dustin L 1998

M-7-TR-2016-01640 Molina Noel 1982

M-25-VM-2016-00051 Molina Robert 1991

M-25-MR-2016-00460 Montanez Alexandria A 1989

M-25-DR-2017-00068 Montes Eliseo N 1957

M-26-MR-2018-00048 Montoya-Gonzalez Roman 1993

M-25-TR-2016-00714 Montufar Nely 1985

M-26-MR-2016-00045 Mooney Krystal Ellice 1993

M-26-TR-7800040 Morales Mary 1964

M-7-FR-2018-00145 Morales Stephanie 1985

M-7-MR-2017-00723 Morales Stephanie 1985

M-7-FR-2017-00092 Morales Stephanie 1985

M-26-TR-2018-00514 Morales Ventura 1988

M-25-TR-2017-02027 Morales Victor 1971

M-25-DR-2016-00019 Morales Victor 1971

M-25-DR-2017-00088 Morales Victor 1971

M-26-MR-2016-00047 Morando Matthew Scott 1997

M-25-FR-2018-00225 Moreno Abel Chavez 1975

M-25-MR-2018-00254 Moreno Jesus Holguin 1995

M-25-TR-2018-00509 Moreno Natalie 1999

M-26-TR-2018-00392 Morrissey Sidney James 1995

M-26-FR-2017-00691 Mota Hector D 1975

M-26-VM-2016-00095 Mower William Patrick 1985

M-26-VM-2016-00055 Mower William Patrick 1985

M-26-VM-2016-00151 Mower William Patrick 1985

M-26-MR-2016-00272 Muncy Kyle Austin 1996

M-17-MR-2018-00037 Munoz Daniel 1991

M-26-FR-2018-00194 Munoz Richard 1984

M-25-TR-2017-01976 Murray Reed Lige 1996

M-25-TR-2017-02184 Navarette Mikael A 1982

M-25-DR-2015-00105 Navarrete Ricardo 1982

M-25-TR-2016-00863 Navarrete-Rocha Ricardo 1982

M-26-MR-2018-00206 Navarro Genaro Santiago 1988

M-26-MR-2017-00034 Navarro Genaro Santiago 1988

M-26-FR-2018-00246 Navarro Genaro Santiago 1988

M-26-FR-2018-00223 Navarro Genaro Santiago 1988

M-26-VM-2017-00251 Navarro Genaro Santiago 1988

M-25-TR-2018-00395 Navarro Justin Daniel 2000

M-25-TR-2017-02758 Negrete Mario 1985

M-25-MR-2017-00513 Nevarez Julio A 1993

M-26-MR-2018-00076 Nevarez Julio A 1993

M-7-MR-2016-00644 Norris Anthony James 1995

M-30-MR-2017-00115 Nunez Brisa 1997

M-25-TR-2017-01495 Ochoa Emelina 1988

M-26-FR-2018-00413 Oliver Jeremiah 1977

M-17-TR-2017-00730 Oritz Gamboa Roberto 1973

M-25-TR-2017-01393 Orozco Jose 1977

M-21-TR-2018-00435 Orozco Ortega Janelys Valeria 1994

M-26-TR-2018-00655 Ortega Andres 1991

M-26-DR-2017-00007 Ortega Charlie Ray 1984

M-25-TR-2018-00253 Ortiz Jessica 1979

M-26-FR-2017-00648 Ortiz-Jasso Miguel Angel 1993

M-18-TR-2015-01174 Osorio Jesus G 1987

M-25-MR-2017-00152 Osornio Damian 1990

M-25-TR-2017-02435 Outlaw Sarah 1981

M-32-TR-2018-00451 Ozborn Vanessa L 1993

M-26-DR-2015-00175 Padilla Jairo Jose 1991

M-25-DR-2017-00127 Parada Perez Joel 1994

M-26-DR-2016-00079 Paris Jack W 1976

M-26-MR-2015-00108 Pelham Charles 1946

M-26-MR-2015-00135 Pelham Charles 1946

M-25-MR-2018-00107 Pena Craig A 1974

M-25-FR-2018-00078 Pena Craig A 1974

M-17-MR-2017-00536 Pena Richard 1984

M-26-FR-2015-00831 Peraza-Duran Jose A 1992

M-49-DR-2016-00108 Perez-Loya Eddie 1991

M-53-TR-2016-00274 Perez-Ortega Joseph L 1975

M-7-TR-2018-00367 Perez-Torres Manuel 1960

M-26-FR-2016-00361 Phillips Janet Sims 1962

M-25-DR-2015-00086 Pina Santiago G 1992

M-17-DR-2017-00065 Pina-Rubio Felix 1964

M-7-MR-2017-00572 Pineda Delilah Guadalupe 1997

M-48-MR-2016-00459 Pineda Ernest 1985

M-25-TR-2015-01432 Pineda Marisol 1989

M-26-FR-2018-00506 Pinto Michael 1995

M-25-TR-2017-01381 Porras Christian 1997

M-25-TR-2016-00796 Porras Nava Liz 1978

M-7-TR-2015-02070 Portillo Christian E 1991

M-25-MR-2010-00150 Potts Veronica R 1983

M-25-FR-2017-00208 Powell Bryan 1976

M-51-MR-2018-00191 Presher Ralph L 1958

M-26-MR-2018-00093 Price Alize Auroyn 1996

M-26-FR-2018-00511 Prieto Yanez Habib 1981

M-26-TR-2016-00158 Quezada Hector 2001

M-25-MR-2015-00116 Quintana Arthur 1971

M-25-TR-2018-00249 Quintana Francisco 2000

M-25-TR-2017-01360 Quintana Jesus Francisco Porras 1987

M-26-FR-2018-00353 Quintana Thomas 1990

M-25-DR-2017-00001 Quintana Loya Diego 1992

M-26-VM-2017-00264 Ramirez Daniel 1995

M-26-FR-2017-00442 Ramirez Hector 1965

M-25-TR-2016-00870 Ramirez Misael 1992

M-25-DR-2015-00099 Ramirez-Perez Javier 1958

M-7-TR-2015-02075 Ramos Rachel 1984

M-25-FR-2018-00075 Ramos Rachel 1984

M-17-TR-2013-02621 Raymundo Adan Cesar 1993

M-26-FR-2018-00427 Reel Russell 1973

M-25-TR-2017-00028 Renteria Brian 1994

M-26-VM-2018-00052 Reveles Armenta Saul Alberto 1984

M-26-MR-2015-00290 Reyes Orlando Reyes 1994

M-25-TR-2015-01158 Reyes Orlando R 1994

M-25-TR-2015-00428 Reyes Flores Marty David 1998

M-7-MR-2017-00705 Rice Devontia Q 1992

M-46-MR-2017-00186 Rice Devontia Q 1992

M-25-TR-2017-00221 Rice Elexxia S 1995

M-18-MR-2016-00255 Rickey Tonya R 1985

M-56-TR-2016-00386 Ring Vanessa L 1978

M-26-TR-2018-00861 Rios Aragon Marcel Osiel 1997

M-25-TR-2017-01363 Rios-Jimenez Gerardo 1985

M-26-FR-2017-00368 Rios-Jimenez Gerardo 1985

M-26-FR-2018-00518 Rios-Orozco Alba L 1995

M-26-FR-2017-00625 Rivera Leonides 1965

M-29-IR-2016-00001 Rivera Robert 1981

M-26-MR-2018-00224 Rivera-Matos Enrique 1978

M-27-MR-2017-00014 Rodriguez Alonso 1977

M-18-MR-2010-00288 Rodriguez Eduardo 1991

M-26-VM-2017-00219 Rodriguez Eric 1986

M-26-TR-2016-00375 Rodriguez Jennifer L 1992

M-17-TR-2016-00751 Rodriguez Jennifer L 1992

M-26-TR-2014-01157 Rodriguez Joe 1999

M-14-MR-2016-00347 Rodriguez Luis D 1983

M-14-MR-2017-01495 Rodriguez Luis D 1983

M-25-VM-2016-00040 Rodriguez Moises 1987

M-26-TR-2017-00627 Rodriguez Monique 1998

M-26-DR-2017-00015 Rodriguez Rolando 1966

M-26-DR-2016-00057 Rodriguez-Munoz Brenda C 1990

M-27-FR-2018-00002 Rojas Sergio 1975

M-26-FR-2018-00436 Roman Alexandro 1979

M-25-TR-2018-00341 Romero Andres I 1993

M-26-FR-2016-00655 Romero Joey 1973

M-26-FR-2018-00358 Romero Ray 1988

M-26-DR-2014-00287 Ronquillo Erick V 1982

M-25-DR-2016-00040 Rosemond Ronald 1978

M-26-FR-2018-00142 Royal Poetry L 1992

M-26-FR-2018-00444 Rubio Dominique 1996

M-17-MR-2017-00277 Saenz Alfonso 1966

M-26-MR-2018-00202 Saenz Jorge C 1983

M-25-TR-2018-00324 Saenz Omar 1969

M-26-VM-2017-00188 Salas Xavier Jauquin 1993

M-25-FR-2015-00150 Salgado Vivian 1994

M-147-TR-2015-01144 Salinas Biviana 1999

M-17-TR-2017-01388 Sambrano Roger R 1993

M-17-TR-2017-01387 Sambrano Roger R 1993

M-21-DR-2016-00011 Samuel Sabinas -Carrasco 1985

M-26-FR-2018-00418 Sanchez Andres 1995

M-25-DR-2011-00068 Sanchez Carlos 1972

M-25-TR-2018-00034 Sanchez Jesus 2000

M-26-TR-2016-00583 Sanchez Martin 1998

M-53-FR-2016-00254 Sanchez Ralph 1959

M-26-TR-2018-00772 Sanchez Ruben 1963

M-30-TR-2017-00614 Sanders Ashley M 1991

M-26-TR-2018-00773 Sanders Chris 1990

M-26-FR-2018-00471 Sanders Keith 1994

M-26-FR-2018-00473 Sandlin Gabriel D 1991

M-26-FR-2018-00490 Sandoval Miguel 1990

M-25-TR-2018-00363 Sandoval Monica M 1986

M-25-TR-2018-00193 Santa Iysha Laura 1984

M-26-VF-2018-00017 Savage Anthony 1980

M-26-DR-2015-00168 Scheldorf Jenna Lyn 1986

M-26-FR-2018-00457 Segura Daniella 2000

M-7-TR-2017-02333 Segura Orlando C 1968

M-26-MR-2018-00178 Sepeda Kathryn 1978

M-26-VM-2013-00081 Sepulveda Martin 1991

M-7-VM-2016-00034 Sexton Thomas E 1963

M-26-MR-2018-00166 Shea Joseph A 1971

M-26-MR-2018-00090 Sherfick Cara-lee 1987

M-26-FR-2018-00417 Shields Christoher L 1986

M-26-TR-2018-00232 Sigala Selena 1995

M-26-VM-2017-00026 Silva Dorian Lee 1981

M-25-DR-2018-00105 Silvestre Dominguez C 1993

M-25-TR-2016-00661 Simmons Katrina C 1975

M-25-TR-2016-01936 Simmons Kyra 1999

M-25-TR-2015-00302 Simmons Kyra 1999

M-17-TR-2018-01564 Slay Mark A 1987

M-25-MR-2015-00302 Smallwood Theresa Y 1978

M-17-MR-2014-00893 Smiley Alexis 1995

M-26-MR-2018-00161 Smith Forrest Alvin Wilder 1991

M-25-MR-2018-00235 Smith Jacque 1992

M-26-VM-2017-00221 Smith Quadarious 1996

M-26-MR-2016-00258 Smith Quinton James 1990

M-27-DR-2017-00005 Smith Steve 1967

M-25-TR-2017-02392 Snider Christopher James 1982

M-25-TR-2016-01517 Soto Antonio 1963

M-26-FR-2018-00268 Soto Edward M 1984

M-12-TR-2016-02364 Soto Steven 1957

M-26-VM-2017-00148 Soto-Soto Omar Misael 1987

M-25-TR-2017-02788 Squires John Wayne 1973

M-49-TR-2018-04380 Stephens Roy Donald 1941

M-26-VM-2018-00114 Struecker Bruce J 1987

M-26-VM-2018-00115 Tarango-Gamboa Margarito 1954

M-25-MR-2015-00330 Tarin Humberto Vazquez 1980

M-26-FR-2017-00075 Tavares Johnny 1983

M-26-VM-2017-00268 Taylor Darrell 1960

M-26-VM-2018-00078 Taylor Darrell 1960

M-26-FR-2018-00186 Taylor Dustin 1989

M-26-FR-2016-00420 Tecun Francisco 1983

M-26-VM-2017-00100 Tena Olimpia 1980

M-26-FR-2017-00053 Tenorio Murphy V 1970

M-25-FR-2013-00096 Terrazas Jesus Jr 1989

M-26-DR-2017-00008 Terrazas Jesus 1989

M-26-FR-2018-00453 Thomas Britney 1990

M-26-FR-2018-00440 Thomas Danny E 1993

M-26-TR-2018-01359 Thomas Jasmine 1997

M-26-VM-2014-00191 Thomason Alisha 1991

M-26-VM-2014-00153 Todd Tyler Jacob 1994

M-26-TR-2016-00620 Torres Marthalynn C 1976

M-26-VF-2015-00006 Torres-Quintero Jose I 1984

M-27-DR-2016-00008 Treat Danielle 1998

M-26-VM-2016-00207 Trejo Jose 1997

M-18-MR-2018-00125 Troug Zane R 1992

M-25-TR-2016-00666 Truan Miguel 1991

M-26-FR-2018-00352 Turner Jacqualine L 1994

M-26-MR-2015-00157 Valdez Melissa A 1976

M-25-DR-2017-00049 Valenzuela Salvador 1991

M-26-FR-2018-00551 Valverde Cody 1983

M-25-MR-2018-00133 Valverde David 1968

M-26-VM-2017-00165 Vanhook Quincy Lamont 1976

M-26-TR-2017-00563 Vargas – Rodriguez Santos 1987

M-26-FR-2017-00785 Vargas-Rodriguez Santos 1987

M-29-VM-2017-00005 Vargas-Rodriguez Santos 1987

M-26-TR-2009-01334 Vasquez Adan 1985

M-25-TR-2016-01405 Vasquez Juan 1947

M-17-TR-2018-01792 Vaughn Ryan 1988

M-7-MR-2017-00264 Veloz Marisol 1978

M-25-DR-2018-00077 Venegas-Arias Victor A 1996

M-25-DR-2016-00094 Vidal-Cortez Saul 1981

M-26-FR-2017-00588 Viera-Granados Lidia Y 1985

M-26-TR-2017-00589 Villa Jose I 1994

M-17-TR-2017-02583 Villa Manuel O 1970

M-26-DR-2017-00027 Villagran Cesar Octavio 1996

M-26-MR-2018-00074 Villalobos Haley Rose 1998

M-25-TR-2017-01528 Villalobos Irene 1966

M-25-DR-2017-00073 Villalobos Irene 1966

M-7-TR-2018-00970 Villalobos Salvador 1976

M-26-TR-2013-00606 Villalovos Salvador 1976

M-26-VM-2016-00226 Villareal-Luevano Jorge Ivan 1994

M-26-MR-2016-00218 Villareal-Luevano Jorge Ivan 1994

M-25-TR-2017-02791 Villarreal Raymundo G 1994

M-25-DR-2018-00013 Villasana-Zambrano Antonio 1990

M-26-DR-2017-00005 Voight Austin M 1996

M-25-TR-2017-02130 Wall Megan R 1995

M-25-MR-2017-00568 Ward Mark A 1977

M-26-TR-2015-00766 Warner Kenya 1973

M-25-TR-2017-01374 Washington Tashae M 1994

M-25-TR-2015-01561 Watkins John 1988

M-26-VM-2016-00021 Watkins John Cutter 1988

M-26-FR-9602130 Whatley Bessie May 1965

M-26-MR-9602131 Whatley Bessie May 1965

M-25-MR-2018-00063 Whinery Kevin 1994

M-26-TR-2018-00096 White Tony Curtis 1988

M-26-TR-2018-00324 White Tony C 1988

M-26-TR-2018-01022 Wiggins Jimmy 1980

M-17-TR-2018-01173 Willaby Sean 1966

M-25-FR-2018-00076 Williams Chad 1987

M-17-TR-2018-00853 Williams Gareth Tristan 1984

M-25-FR-2018-00145 Williams Lindsay 1987

M-25-TR-2018-00083 Williams Michael P 1967

M-25-FR-2018-00217 Willis James C 1961

M-7-MR-2016-00411 Woods Jonthan 1986

M-26-FR-2017-00705 Woodward Delbert 1973

M-17-TR-2016-01614 Worley Charles 1981

M-25-MR-2018-00114 Young Clinton Aaron 1984

M-25-DR-2016-00086 Youngquist Christina A 1995

M-61-TR-2014-02540 Zubi David 1993