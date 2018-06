Lovington Magistrate releases warrant list

Lea County Magistrate David Finger has released an updated list of warrants active as of June 13, from the Lovington Magistrate Court.

“We want to continue to get the information out there so that we can continue to clear up these outstanding warrants,” Finger said. “We intend to post a list of our outstanding warrants on a monthly basis with the hope that those individuals on the list will be prompted to take the necessary steps to resolve them.”

He also wished to make clear that this is not an amnesty program for the active warrants. However, he did say it is advisable for those on the list to come to the Magistrate court to get the warrants resolved.

“I realize a lot of people are intimidated or even frightened by the prospect of coming in to see the judge when they have an active warrant,” Finger added. “But generally speaking, we will work with you to get the matter resolved and give you options on how to address a delinquent fine or a missed court date.”

Finger also stressed that anyone with outstanding issues always has the option to appear in court and ask for new payment arrangements. The courts use third party collectors (Municipal Services Bureau) to assist in the enforcement of court orders. Anyone who is told that they cannot contact the court without making payments should regard that with utmost suspicion.

“Unfortunately, bench warrant scams have become much more complex and believable,” Finger added. “Law enforcement agencies do not act as collectors for the court, and will not make collection calls. If you have any questions about a call in reference to an active warrant you always have the option of calling the court directly. If the caller is demanding payment immediately or discouraging you from getting off the phone to call the court directly you should hang up and report this to the warrant enforcement hotline at 575-524-5860 or 505-896-9494.”

Any defendant who needs more information is encouraged to contact the court at 575-396-6677 or the New Mexico Warrant Hotline, 575-524-5860 or 505-896-9494. Defendants also may email the warrant team at MagCollections@nmcourts.gov.

Defendants also may stop by the magistrate court in Lovington at 100 W. Central in Lovington.

Docket Number – Last Name – First Name – Year of Birth

M-25-VM-2016-00055 Abigael Noe 1987

M-25-MR-2014-00261 Abouhouli Tarek 1967

M-25-DR-2012-00016 Abraham Cordova 1971

M-25-VR-2001-00069 ACEVEDO ANTONIO 1976

M-25-VM-2015-00042 Aceves Omar 1981

M-25-DR-2007-00034 ACEVES SAMUEL 1979

M-25-TR-2011-00378 ACOSTA MARCOS 1991

M-25-MR-2017-00442 Acosta Arturo 1995

M-25-DR-2014-00015 Acosta Jose 1979

M-25-MR-2018-00128 Adair Brian 1978

M-25-MR-8101108 ADAME RICKY 1974

M-25-FR-2012-00156 Adams Justin 1980

M-25-DR-9900016 ADCOCK SHANNA 1961

M-25-TR-2016-00923 Aguilar Jesse 1980

M-25-IR-2008-00006 AGUILAR JESSE 1953

M-25-MR-2012-00267 Aguirre John 1989

M-25-TR-2015-00621 Aguirre Patino Jordy 1994

M-25-TR-2016-01770 ALBAREZ RUBEN 1978

M-25-DR-2003-00065 ALFARO JOSE 1973

M-25-TR-9800041 ALLEN MICHAEL 1974

M-25-MR-2016-00348 Allen Talbert 1988

M-25-TR-2017-02631 Almaguer Alexis 1999

M-25-TR-2016-01902 Almanza Pablo 1990

M-25-DR-9800127 ALSEREZ-VILLALOS JORGE 1976

M-25-TR-2017-01010 Alvarado Dora 1964

M-25-TR-2017-00889 ALVARADO ALONSO 1986

M-25-MR-2010-00166 ALVARADO OSCAR 1973

M-25-DR-2017-00074 Alvarado Dora 1964

M-25-TR-2017-01842 Alvarez Gustavo 1999

M-25-TR-2017-00983 Alvarez Andrea 1996

M-25-TR-2017-00485 Alvarez Albert 1979

M-25-TR-2012-00463 Alvarez Pablo 1970

M-25-TR-2010-01225 ALVAREZ ARMIN 1986

M-25-MR-2017-00472 Alvarez Manuel 1999

M-25-TR-2003-00093 ALVIDREZ JOE 1975

M-25-MR-2000-00061 AMAYA JOSE 1976

M-25-TR-2010-00779 ANAYA JESUS 1992

M-25-TR-2018-00208 Anderson Shawntel 1993

M-25-DR-2012-00049 Andrado-Chaparro Ricardo 1992

M-25-TR-2011-00828 ANDREWS TIMOTHY 1991

M-25-TR-2015-00590 ANDUJO DAIGRO 1993

M-25-TR-2018-00076 Anival Ruano Belteton Carlos 1967

M-25-TR-2013-00534 ARCE SASHA 1988

M-25-TR-2016-02062 Archuleta Anthony 1988

M-25-TR-2015-01825 Areila Heidi 1996

M-25-TR-2017-01820 Arenivas Raymundo 1970

M-25-MR-2016-00118 Arevalo Reynaldo 1990

M-25-TR-2015-01501 Arita Orlando 1993

M-25-ER-2018-00016 Armendarez Carlos 1983

M-25-MR-2017-00115 Armendariz Cesar 1979

M-25-TR-2017-00344 Armstrong Napoleon 1968

M-25-TR-2011-00689 ARREDONDO GREG 1991

M-25-MR-2017-00007 Arreola Laura 1982

M-25-TR-9600354 ARROYO HECTOR 1972

M-25-DR-2014-00032 Arvizu Juvenal 1976

M-25-TR-2017-00984 Atchison Zachary 1991

M-25-DR-2007-00044 ATKINSON HEATHER 1980

M-25-TR-2017-02132 Augill Martell 1991

M-25-TR-2011-01135 AVALOS JORGE 1987

M-25-DR-2015-00037 AVILA BERNARDO 1992

M-25-DR-2016-00127 Avilez Tomas 1981

M-25-TR-2017-02012 Ayala Ruben 1968

M-25-MR-2017-00468 BAEZA AMANDA 1981

M-25-FR-2017-00215 Baeza Jose 1983

M-25-TR-2016-01821 Baeza-Madrid Joel 1984

M-25-FR-2016-00160 Baeza-Madrid Joel 1984

M-25-TR-2016-01822 Bafun Benjamin 1993

M-25-TR-2017-02159 Baiza Nathanyl 1998

M-25-MR-8100063 BAKER TOMMY 1973

M-25-TR-2017-00189 Balderas Leonel 1991

M-25-TR-2017-02746 Balderas Mejia Ana 1980

M-25-DR-2015-00022 Ball Joshua 1981

M-25-TR-2017-01060 Ballones Roberto 1997

M-25-TR-2017-00450 Banda Ramon 1976

M-25-TR-2017-00178 Banda Casandra 1992

M-25-TR-8001449 BANKS DORA 1959

M-25-TR-2011-00889 BANNING JUSTIN 1985

M-25-TR-2007-00085 BARKER KRISTEN 1972

M-25-MR-2011-00066 BARNES KENDALL 1976

M-25-MR-2010-00027 BARRERA FRANCISCO 1964

M-25-DR-2017-00017 Barrera Adonis 1998

M-25-DR-2001-00050 BASS MICHAEL 1955

M-25-FR-2016-00210 BATES RICKY 1973

M-25-TR-2017-02796 Bautista Alfredo 1982

M-25-FR-2017-00295 Bautista Alfredo 1982

M-25-DR-2014-00058 BECENTI BLAINE 1989

M-25-TR-2018-00087 BECERRA JEREMY 1985

M-25-TR-2013-00587 Bejarano Aaron 1989

M-25-MR-2017-00378 Benavides Raymundo 1986

M-25-TR-2001-00981 BERTIAUX MICHELLE 1968

M-25-DR-2002-00059 BERTIAUX MICHELLE 1968

M-25-TR-2016-00198 BHAKTA PRAMODKUMAR 1968

M-25-TR-2014-01224 Bickerdike Randall 1988

M-25-TR-9601333 BIVINS BEAU 1971

M-25-TR-2016-00491 BLACKBURN VICTORIA 1993

M-25-TR-2007-00419 BLANCO MICHAEL 1985

M-25-MR-2016-00324 Blanco Yvonne 1977

M-25-DR-2006-00023 BLANCO WILLIAM 1959

M-25-TR-2016-01474 BLISS MELISSA 1983

M-25-DR-2015-00049 Block Mark 1968

M-25-TR-2016-01330 Boen Bradley 1971

M-25-TR-2018-00013 Boring Richard 1954

M-25-TR-2017-02590 Bornstein Jackie 1957

M-25-TR-2014-01204 Borunda Rodrigo 1987

M-25-TR-2017-00856 Bosquez Johnathan 1990

M-25-DR-2009-00055 BRACAMONTE FREDDY 1956

M-25-TR-2017-00412 Brann George 1969

M-25-TR-2014-00978 Brooks Kyle 1959

M-25-TR-2011-01042 Brooks Tommy 1966

M-25-TR-2017-02593 Brown David 1969

M-25-TR-2017-02215 Brown Christopher 1966

M-25-TR-2017-01922 Brown Laurence 1985

M-25-DR-2013-00032 Bruno-Ceibas Jose 1974

M-25-TR-2017-00616 Buchanan Stephania 1972

M-25-DR-12 BUCKLEY PATRICK 1947

M-25-TR-2018-00025 BUENO GABRIELLA 1991

M-25-DR-2017-00010 Bueno Gerardo 1989

M-25-TR-2017-01261 Bugarin Andrea 1993

M-25-MR-2006-00131 BURDA JOHN 1967

M-25-MR-2017-00381 Burkheart Ricky 1952

M-25-IR-2018-00002 Burleson Johnny 1971

M-25-TR-2018-00078 Burns Nicholas 2001

M-25-MR-2016-00542 Burns Xavier 1994

M-25-MR-2007-00168 BURNS BILLY 1961

M-25-MR-2015-00410 Bustamantepiendo Everardo 1997

M-25-TR-2015-00413 Butler Breanna 1991

M-25-FR-2017-00234 Butler John 1981

M-25-IR-2008-00014 CABALLERO ISIDRO 1968

M-25-DR-2017-00033 CABALLERO DAIDA 1988

M-25-TR-2017-02197 CABRERA ARMANDO 1987

M-25-MR-2017-00232 Cabrera Stephanie 1996

M-25-TR-2016-00371 Cabrera-Parra Fausto 1992

M-25-TR-2008-00435 CACERES ERIC 1978

M-25-TR-2015-00268 Cadena Nare 1993

M-25-MR-2010-00171 CAINE AARON 1984

M-25-TR-2013-00259 Calderon Miguel 1994

M-25-DR-2002-00036 CALHOUN PAUL 1963

M-25-TR-9600987 CAMACHO RIGO 1971

M-25-MR-2011-00315 Camacho Monica 1991

M-25-TR-2015-00923 Campos Rafael 1974

M-25-MR-2012-00121 Canas-Argueta Juan 1984

M-25-TR-2017-01077 Cano Luis 1990

M-25-TR-2001-00126 CAPUTO JEANINE 1965

M-25-VR-2007-00042 CARDENAS JESSE 1976

M-25-MR-2007-00295 CARDENAS JESSE 1976

M-25-DR-9900024 CARDONA RAMIRO 1979

M-25-MR-2017-00375 CARLETON DUSTYN 1989

M-25-MR-2016-00423 Carona Guerrero Juan 1996

M-25-TR-2016-01166 Carranza Martin 1997

M-25-TR-2012-00266 CARRASCO NOEL 1989

M-25-TR-2017-01247 Carrillo Isaiah 1987

M-25-TR-2012-00579 Carroll James 1974

M-25-TR-2011-01191 CARROLL JOHN 1990

M-25-TR-2012-00611 Carter Candance 1971

M-25-FR-2017-00126 Carter Demarcus 1998

M-25-MR-2001-00108 CASAS FELIX 1983

M-25-TR-2005-00065 CASTANEDA ADRIAN 1976

M-25-DR-2015-00057 Castellanos Jonhatan 1983

M-25-DR-2013-00044 CASTELLI CHRISTOPHER 1988

M-25-TR-2017-01778 Castillo Eric 1964

M-25-DR-9800001 CASTILLO DANNY 1963

M-25-DR-2017-00039 Castillo Jorge 1996

M-25-DR-9700116 CASTREJON SALVADOR 1969

M-25-TR-2017-00454 Castro Jacqueline 1995

M-25-MR-2010-00121 CATES MICHAEL 1962

M-25-TR-2017-01128 Cavazos-Cardenas Everardo 1965

M-25-DR-2017-00042 Cazares- Delgado Mario 1995

M-25-TR-2015-01410 Cehen Terri 1982

M-25-DR-2012-00064 Ceniceros- Flores Jose 1983

M-25-TR-2017-02939 Cerna Joe 1998

M-25-TR-2006-00083 CERVANTES SERGIO 1981

M-25-MR-2014-00102 Chacon Austin 1978

M-25-DR-2009-00030 CHACON FIDEL 1983

M-25-DR-2004-00019 CHACON JESUS 1956

M-25-TR-2016-00093 Chacon-Rivera Fernando 1992

M-25-TR-9900702 CHAPMAN PAUL 1971

M-25-TR-2017-02621 Charles Lawrence 1985

M-25-MR-2007-00363 CHAVES PEDRO 1900

M-25-TR-9500548 CHAVEZ PEDRO 1971

M-25-TR-2010-01012 CHAVEZ JOSE 1982

M-25-MR-8100606 CHAVEZ ROBERT 1974

M-25-MR-2016-00498 Chavez Tomas 1991

M-25-MR-2016-00026 CHAVEZ AMADO 1979

M-25-TR-2000-00697 CHAVIRA HUMBERTO 1983

M-25-MR-2016-00305 Chavira Ramon 1992

M-25-TR-9501537 CLARK GARNET 1970

M-25-TR-2017-02364 Clark Clayton 1996

M-25-TR-2017-02068 Clark Thomas 1995

M-25-TR-2005-00419 CLAY ALLEN 1981

M-25-TR-2016-01937 Clement Garner 1990

M-25-TR-2009-00028 CLIFTON RALPH 1964

M-25-MR-2014-00103 Cline Curtis 1987

M-25-TR-2011-00899 COLLAZO RUBEN 1983

M-25-TR-2014-00252 Collins Joe 1963

M-25-TR-2010-00627 COLLIS NAOMI 1988

M-25-FR-2016-00228 Collis Dustin 1994

M-25-MR-2018-00174 COLSTON STEPHANIE 1982

M-25-MR-2017-00290 COLSTON STEPHANIE 1982

M-25-TR-2012-00876 Conado Rene 1991

M-25-TR-2015-00255 Conn Brandon 1983

M-25-TR-2017-02483 Contreras Alexis 1997

M-25-MR-2017-00332 CONTRERAS ALEXIS 1993

M-25-DR-2016-00088 Contreras Gil 1987

M-25-DR-2007-00007 CONTRERAS DANNY 1964

M-25-TR-2004-00110 COOK SHANNON 1979

M-25-FR-2017-00108 Cooper Lindsey 1984

M-25-TR-2016-00391 Cordero-Lujan Jose 1965

M-25-VR-2003-00062 CORONADO JESSICA 1983

M-25-TR-8100207 CORRAL ROSA 1950

M-25-VM-2016-00056 Corral- Cereceres Sigifredo 1974

M-25-TR-2017-01043 Corral- Cereceres Sigifredo 1974

M-25-FR-2016-00124 Corral-Melendez Francisco 1997

M-25-TR-2003-00584 CORRALES CESAR 1988

M-25-MR-2003-00030 CORRALES ANTONIO 1975

M-25-FR-2006-00098 CORREDOR MAURILLO 1977

M-25-MR-2001-00089 CORTEZ-ALVAREZ MIGUEL 1951

M-25-TR-2017-02504 Coursey Taylor 1994

M-25-TR-2014-00793 Covey Keith 1971

M-25-VR-2008-00009 CRAWFORD DENNIS 1969

M-25-TR-2017-00599 Crews Ann 1957

M-25-TR-2016-00937 Crump Genifer 1962

M-25-TR-950575 CRUZ JOSE 1943

M-25-TR-2015-00468 Daniels Michael 1987

M-25-MR-2010-00214 DANIELS DOUGLAS 1972

M-25-TR-8000917 DAVIDSON DELIA 1954

M-25-MR-2011-00035 DAVIS DERICK 1984

M-25-TR-2017-00097 Dean Jason 1993

M-25-MR-2015-00373 Deanda Ambrosio 1989

M-25-TR-2018-00030 Deaton Phillip 1967

M-25-MR-2003-00004 DEHAVEN MICHAEL 1972

M-25-MR-2017-00320 Delacruz Jesus 1996

M-25-TR-2017-02547 DeLaRosa Erik 1995

M-25-MR-2008-00221 DELESANDRI GREGORY 1975

M-25-TR-2015-00109 Delgadillo Jose De Jesus 1985

M-25-TR-2017-02119 Delgado Ramces 1974

M-25-TR-2016-00469 DELGADO GABRIEL 1986

M-25-TR-2012-00585 Delgado Francisco 1971

M-25-ER-2016-00019 DERMA OBED 1981

M-25-MR-2013-00186 Dias Pedro 1952

M-25-TR-2007-00294 DIGBY JAMIE 1977

M-25-TR-2010-00881 DIGHERA SHELLAY 1974

M-25-TR-2012-00007 DISON ISELA 1973

M-25-TR-9500795 DOBSON RICKY 1959

M-25-TR-2016-00836 Dominguez Yolanda 1994

M-25-TR-2016-00618 Dominguez Erica 1990

M-25-TR-2009-00691 DOMINGUEZ RUBEN 1971

M-25-DR-2008-00056 DOMINGUEZ JAVIER 1960

M-25-DR-2006-00048 DOMINGUEZ VALERIO 1976

M-25-TR-2017-02445 Donnelly Tegra 1986

M-25-TR-2017-01025 Dreher Glen 1950

M-25-TR-2014-00812 Duarte Marco 1976

M-25-TR-2014-00360 Duarte Luis 1992

M-25-TR-2017-02072 Duarte Cortinas Alfredo 1973

M-25-TR-2004-00746 DUGAN JOHN 1979

M-25-MR-2017-00212 Duncan Micah 1978

M-25-TR-2014-00316 Dundas Todd 1972

M-25-TR-9601282 DURAN ROSIE 1978

M-25-TR-8200233 DURAN NAZARIO 1966

M-25-TR-2018-00227 DURAN CORINA 1985

M-25-TR-2015-00331 Durbin Clayton 1961

M-25-FR-2017-00272 Dutch Jeremy 1979

M-25-DR-17 DYCK ABRAM 1959

M-25-TR-9600516 ECKERT WILLIAM 1962

M-25-DR-2008-00011 EHRENBERG JERRY 1972

M-25-TR-2017-02937 Ellis Madysan 2001

M-25-TR-2017-02847 Ellis Joseph 1981

M-25-TR-2017-00716 Elmore Yasmina 1993

M-25-TR-2017-01469 Enriquez Daniel 1994

M-25-TR-9800705 ERWIN CHELSEA 1979

M-25-TR-2017-01103 Escobedo Jose 1995

M-25-TR-2016-01888 Eskew Roger 1977

M-25-TR-2018-00006 Espinoza Maritza 1995

M-25-TR-2008-00207 ESPINOZA ANALUISA 1990

M-25-MR-2017-00051 Espinoza Cuauhtemoc 1987

M-25-MR-2007-00365 ESTABEN MICHEL 1900

M-25-VR-2008-00061 ESTRADA DANIEL 1978

M-25-TR-2015-01507 Estrada Ruthie 1982

M-25-TR-2012-00862 ESTRADA PEDRO 1974

M-25-DR-2004-00083 ESTRADA LAZARO 1983

M-25-DR-2012-00026 Evans Ida 1963

M-25-TR-2000-00494 FAUGHT MICHELE 1967

M-25-TR-2017-02901 Favela Ortega Perla 1997

M-25-TR-9800215 FAVELA-REYES FERMIN 1952

M-25-MR-2018-00049 Faz Jesus 1994

M-25-TR-2000-00397 FEDERICO ARMANDO 1981

M-25-DR-57 FEHR JOHN 1951

M-25-MR-2016-00358 Felch Anna 1970

M-25-DR-2004-00065 FERNANDEZ ARMANDO 1970

M-25-TR-2017-00882 Fisher Chanell 1987

M-25-TR-2017-02864 Fitzgerald Justin 1980

M-25-TR-2017-00006 Flores Gabriel 1998

M-25-TR-2014-01061 Flores Julio 1983

M-25-TR-2013-00357 Flores Carlos 1979

M-25-DR-2008-00038 FLORES CARLOS 1980

M-25-DR-2008-00034 FLORES EFREN 1967

M-25-FR-2011-00126 FLOREZ DAVID 1978

M-25-FR-2011-00067 FOLEY MICHAEL 1985

M-25-MR-2007-00321 FORBES JEFFERY 1969

M-25-MR-2002-00004 Foreman Derek 1978

M-25-TR-8101208 FORGUS SHANE 1967

M-25-VR-2000-00067 FORSTMAN KEITH 1975

M-25-MR-2000-00126 FORSTMAN KEITH 1975

M-25-TR-2007-00680 FORTENBERRY BEVERLY 1963

M-25-DR-2017-00034 Foster William 1985

M-25-IR-2015-00015 Foulks Roger 1963

M-25-TR-2014-01356 Foust Rondi 1967

M-25-MR-2013-00324 Fraire Marina 1989

M-25-TR-2017-01312 Franco Alfredo 1975

M-25-DR-2015-00042 Franco Yuvan 1981

M-25-MR-2017-00079 Franklin Rodrick 1984

M-25-DR-9700132 FRANKLIN JERRY 1949

M-25-MR-2016-00204 FRAUSTO ALEXANDER 1989

M-25-TR-2014-01379 Frederick Lucky 1979

M-25-TR-2016-01710 FULFER JACK 1967

M-25-TR-2017-02522 Gabaldon Paul 1982

M-25-MR-2017-00440 Gabaldon Luis 1988

M-25-TR-2003-00820 GABILONDO ANTHONY 1980

M-25-TR-2017-02580 Galaviz Joshua 1997

M-25-TR-2015-01567 Galindo Gerardo 1992

M-25-MR-2017-00325 GALINDO PATRICK 1990

M-25-TR-2010-01411 GALLAGHER ED 1962

M-25-TR-2012-00130 Gallegos Oliverio 1965

M-25-DR-2009-00051 GAMBOA ABRAHAM 1973

M-25-TR-2007-00030 GAMERO ANGEL 1962

M-25-TR-2004-00556 GANTER ANGELA 1965

M-25-TR-2017-01567 GARCIA MARTIN 1989

M-25-TR-2017-01151 Garcia Audrey 1966

M-25-TR-2017-00928 Garcia Alexis 1993

M-25-TR-2017-00356 Garcia Reginaldo 1987

M-25-TR-2016-00221 Garcia Lorenzo 1995

M-25-TR-2015-00036 Garcia Rigoberto 1965

M-25-TR-2008-00211 GARCIA FELICITOS 1964

M-25-MR-2009-00198 GARCIA PABLO 1990

M-25-MR-2000-00069 GARCIA SONYA 1972

M-25-FR-2017-00269 Garcia Mary Ann 1995

M-25-FR-2016-00031 Garcia Fernando 1971

M-25-FR-2008-00137 GARCIA DAVID 1986

M-25-DR-2010-00047 GARCIA RAMON 1988

M-25-TR-2015-00518 Garcia Molina Miguel 1988

M-25-TR-2017-00566 Garcia Valdez Martin 1936

M-25-FR-2016-00040 Garcia-Molina Miguel 1988

M-25-TR-2015-00708 Gardea Susana 1985

M-25-TR-2017-00156 Gardea Sanchez Carlos 1977

M-25-TR-2015-01850 Garza Joaquin 1996

M-25-TR-2015-00482 Garza Amadeo 1990

M-25-TR-2014-00620 GARZA RUDY 1988

M-25-TR-2011-00972 Garza Neomi 1976

M-25-MR-2015-00241 Garza Dominic 1993

M-25-MR-2015-00012 Garza Neomi 1976

M-25-IR-2015-00002 GATTIS RANDALL 1969

M-25-DR-2010-00027 GAYTAN ALAN 1987

M-25-TR-2015-01570 Gazca Marco 1989

M-25-TR-2015-01357 Gazca Marco 1989

M-25-TR-2015-00064 Gerardo Lopez Francisco 1971

M-25-TR-2017-01174 Giesick Michael 1981

M-25-TR-2015-00313 Gil-Sanchez Rodolfo 1984

M-25-TR-2017-02730 Gilbert Ellis 1966

M-25-MR-2003-00005 GIPSON TONYA 1981

M-25-VM-2014-00027 Glidewell Michael 1970

M-25-TR-2017-00289 Godbey Jacolby 1988

M-25-TR-2011-00258 GOINS CODY 1985

M-25-TR-800972 GOMEZ ROLANDO 1969

M-25-TR-2018-00329 Gomez Joel 1992

M-25-TR-2017-02332 Gomez Daniel 1992

M-25-TR-2015-01472 Gomez Daniel 1984

M-25-MR-2017-00004 GOMEZ ISMAEL 1994

M-25-TR-2015-01268 Gomez-Porras Reyes 1990

M-25-TR-9900133 GONZALES JASON 1977

M-25-TR-2017-01571 Gonzales Shebie 1973

M-25-TR-2017-01294 Gonzales Jacob 2001

M-25-TR-2015-01358 Gonzales Charissa 1973

M-25-TR-2002-00364 GONZALES JAIME 1971

M-25-MR-2016-00112 GONZALES MARTIN 1976

M-25-TR-9800532 GONZALEZ SANTIAGO 1974

M-25-TR-2017-01880 Gonzalez Erick 1994

M-25-TR-2016-02222 Gonzalez Juan 1997

M-25-TR-2015-00433 Gonzalez Sergio 1985

M-25-TR-2014-00881 Gonzalez Rodrigo 1983

M-25-TR-2011-00527 GONZALEZ CHRISTINIA 1989

M-25-TR-2010-00177 GONZALEZ EDUARDO 1945

M-25-MR-2017-00280 Gonzalez Raymond 1993

M-25-MR-2016-00210 Gonzalez Haydee 1977

M-25-MR-2015-00146 Gonzalez Jeffrey 1994

M-25-MR-2010-00055 GONZALEZ ARNOLD 1990

M-25-IR-2017-00004 GONZALEZ REYES 1977

M-25-FR-2017-00188 Gonzalez Pedro 1986

M-25-DR-2007-00053 GONZALEZ JOSE 1960

M-25-TR-2018-00077 Gonzalez Aldaz Luis 1990

M-25-TR-2012-00721 Gonzalez-Pena Francisco 1988

M-25-TR-2017-00567 Gorman Robert 1982

M-25-TR-2014-00882 Graham Jason 1973

M-25-TR-2016-01089 Granados Erik 1994

M-25-TR-2017-02456 Granger Richard 1987

M-25-MR-2017-00015 Granger Santiago 1990

M-25-TR-2017-02896 GREEN SHELBY 1976

M-25-TR-2016-01116 Green Tameka 1988

M-25-TR-2014-00883 Green Edward 1990

M-25-MR-2016-00127 Green Tylor 1994

M-25-TR-2016-02112 Griffin Eboreya 1992

M-25-DR-2016-00117 Groves Paul 1980

M-25-MR-2017-00188 Guajardo Mauro 1979

M-25-DR-2016-00083 Guerrero Jorge 1956

M-25-TR-2005-00583 GUEVARA MARTIN 1973

M-25-TR-2009-00300 GUILLEN MELISSA 1974

M-25-TR-2000-00623 GUILLEN MINERVA 1959

M-25-TR-2018-00286 GUTIERREZ LUPITA 1980

M-25-MR-2017-00532 Gutierrez Jose 1985

M-25-MR-2016-00329 GUTIERREZ FRANCISCO 1988

M-25-DR-9700108 GUTIERREZ MANUEL 1963

M-25-TR-2017-00990 Gutierrez Hinojo Juan 1989

M-25-TR-2011-01364 Hadden Misty 1973

M-25-TR-2016-02232 Haddock Timothy 1985

M-25-TR-2014-00772 Hall Wayne 1961

M-25-VR-2010-00005 HAMILTON BILLY 1964

M-25-TR-8200573 HANCOCK JOE 1958

M-25-TR-2014-00064 Hanoy Chang 1977

M-25-TR-2017-02511 Hardin Nicholas 1983

M-25-FR-2013-00119 HARDIN CHANCE 1979

M-25-MR-2000-00111 HARRIS ROY 2000

M-25-DR-2016-00064 Harris Jeffrey 1992

M-25-VM-2014-00010 HAYES JAY 1961

M-25-FR-2007-00137 HEADY LEE 1968

M-25-MR-2012-00012 HEATH EUGENE 1977

M-25-MR-2017-00103 Henderson Chelsea 1994

M-25-TR-2013-00358 Heribel Rodas-Vicente 1960

M-25-FR-2009-00132 HERMOSILLO ALEJANDRO 1983

M-25-VM-2017-00006 Hernandez Karlo 1998

M-25-TR-2017-02870 Hernandez Ashley 1993

M-25-TR-2017-01992 Hernandez Michelle 1997

M-25-TR-2017-00994 Hernandez Jacob 1994

M-25-TR-2016-00354 Hernandez Jesse 1999

M-25-TR-2015-00963 Hernandez Marianna 1978

M-25-TR-2014-00356 Hernandez Mario 1967

M-25-TR-2014-00352 Hernandez Fabian 1975

M-25-TR-2014-00335 Hernandez Jose 1998

M-25-TR-2012-00873 Hernandez Jesus 1985

M-25-TR-2011-00558 HERNANDEZ GILBERT 1971

M-25-TR-2006-00065 HERNANDEZ JOHN 1981

M-25-TR-2005-00687 HERNANDEZ JORGE 1986

M-25-MR-2017-00316 Hernandez Reynaldo 1988

M-25-MR-2017-00082 Hernandez Cruz 1994

M-25-MR-2015-00175 Hernandez Marianna 1978

M-25-MR-2013-00067 Hernandez Maria 1953

M-25-MR-2002-00173 HERNANDEZ ANTONIO 1986

M-25-MR-2001-00099 HERNANDEZ ISMAEL 1981

M-25-FR-2018-00027 Hernandez Estevan 1987

M-25-FR-2018-00016 Hernandez Estevan 1987

M-25-FR-2017-00286 Hernandez Genevia 1994

M-25-FR-2017-00256 Hernandez Karlo 1998

M-25-FR-2017-00233 Hernandez Karlo 1998

M-25-FR-2012-00129 HERNANDEZ FERNANDO 1957

M-25-FR-2008-00075 HERNANDEZ JORGE 1980

M-25-FR-2006-00095 HERNANDEZ ARMANDO 1963

M-25-DR-2013-00040 Hernandez Oscar 1984

M-25-DR-2010-00054 HERNANDEZ JORGE 1964

M-25-DR-2007-00047 HERNANDEZ ROGELIO 1970

M-25-DR-2004-00040 HERNANDEZ JUAN 1975

M-25-DR-2003-00011 HERNANDEZ MARTIN 1970

M-25-TR-2017-02124 Hernandez Garcia Alejandra 1974

M-25-TR-2015-01479 HERNANDEZ MORENO LUIS 1989

M-25-DR-2012-00068 Hernandez-Mendez Hector 1981

M-25-TR-2016-02036 Herrera Priscilla 1981

M-25-TR-2016-00827 Herrera Loraine 1990

M-25-TR-2006-00468 HERRERA DAVID 1979

M-25-MR-2017-00350 Herrera Yesenia 1993

M-25-VM-2013-00032 Herrera-Monrreal Ricardo 2013

M-25-TR-2015-00292 Higdon Scott 1969

M-25-TR-2009-00079 HILLIS PAUL 1991

M-25-TR-2011-00386 HINDS ARIELLE 1982

M-25-TR-2009-00453 HINES RONALD 1978

M-25-TR-2016-02359 Hinojos Gerardo 1996

M-25-MR-2014-00280 Hinojos Richard 1985

M-25-DR-2012-00065 Hinson Joshua 1988

M-25-TR-8000391 HOGLAND WILLIAM 1959

M-25-TR-2017-01637 Holguin Estrada Jose 1963

M-25-DR-2004-00039 HONAKER JOHN 1962

M-25-TR-2010-00683 HOWARD NINA 1990

M-25-TR-2012-01070 HOWELL LESTER 1964

M-25-TR-2016-01117 Hubbard Damon 1976

M-25-FR-2017-00271 Hudnall Jon 1980

M-25-TR-2014-00621 HUGHES JEREMY 1987

M-25-DR-2009-00036 HUGHES JOSHUA 1983

M-25-VM-2015-00005 Humphreys Justin 1977

M-25-TR-2014-00931 Hunt Ted 1966

M-25-TR-2017-02448 Hurtado Alvaro 1995

M-25-ER-2016-00025 Ibarra Jesus 1973

M-25-DR-2009-00006 IBARRA ERNESTO 1980

M-25-DR-9500814 INKS DAVID 1975

M-25-TR-2012-00351 Isaacks Susan 1962

M-25-DR-2015-00046 Ivey Justin 1991

M-25-TR-2017-02691 Jackson Penny 1963

M-25-TR-2016-02066 Jackson Terrence 1979

M-25-MR-2007-00342 JACOBO ADAM 1958

M-25-TR-2017-02599 Jaime Fabian 1990

M-25-MR-2017-00327 JARAMILLO VICTORIA 1993

M-25-MR-2014-00139 JARAMILLO JIMMY 1988

M-25-DR-2015-00031 JARAMILLO PEDRO 1991

M-25-TR-2017-01576 Jarquin Juan 1999

M-25-MR-9500491 JASSO REFUGIO 1975

M-25-FR-2003-00137 JASSO ISSAC 1965

M-25-TR-2017-00905 Jennings Mariah 2001

M-25-TR-2008-00193 JENNINGS DOWELL 1974

M-25-TR-2017-01641 Jimenez Jose 1992

M-25-TR-2012-00132 Jimenez Ramiro 1980

M-25-IR-2018-00001 Jimenez Sergio 1974

M-25-TR-2017-02450 JOHNSON JULIAN 1974

M-25-TR-2017-01782 Johnson Allie 1990

M-25-TR-2017-00940 Johnson Harvey 1957

M-25-TR-2017-00013 Johnson Deven 1991

M-25-TR-2014-00677 JOHNSON WAYMAN 1973

M-25-TR-2014-00159 Johnson Jarrod 1970

M-25-MR-2016-00537 Johnson Brianna 1995

M-25-DR-2018-00005 Johnson SHannon 1986

M-25-TR-8000011 JONES MAX 1942

M-25-TR-2015-02057 Jones Sean 1994

M-25-TR-2001-00383 JONES STEVEN 1966

M-25-MR-2008-00054 JONES LARHONDA 1963

M-25-IR-2008-00015 JONES KEVIN 1978

M-25-DR-2017-00062 Jordan Jose 1991

M-25-TR-2016-02155 Josera Juvencio 1996

M-25-MR-2000-00077 JOYCE LLOYD 1958

M-25-TR-2016-02362 Juarez Frank 1971

M-25-MR-2007-00336 JUAREZ CLETO 1941

M-25-DR-2016-00044 Juarez Francisco 1959

M-25-TR-2017-00736 KALLECO ERMA 1960

M-25-MR-2012-00214 KEENAN JERRY 1987

M-25-TR-2004-00513 KEETON NEWTON 1953

M-25-FR-2013-00010 Kehrle Michael 1976

M-25-TR-2017-01829 Kendrick Tamerah 1987

M-25-DR-2007-00003 KERBY WILLIAM 1951

M-25-TR-2016-02146 Kildow Matthew 1975

M-25-FR-2009-00087 KIRK TIMOTHY 1964

M-25-MR-2013-00234 Kirksey Charles 1967

M-25-TR-2018-00008 Klassen David 1983

M-25-TR-2017-01318 Klassen John 1982

M-25-DR-2010-00033 KRAHN CORNELIUS 1982

M-25-DR-9600671 KREPFL CHRISTA 1971

M-25-TR-2015-00712 Kuhn Nolan 1973

M-25-TR-2009-00118 KUYKENDALL DENNIS 1985

M-25-TR-2015-00599 Laird Michael 1986

M-25-FR-49 LARA TOM 1958

M-25-MR-2016-00003 Lashawn Norby 1988

M-25-FR-2006-00113 LATAILLE RAYMOND 1983

M-25-MR-9900111 LAUDUN MICHAEL 1950

M-25-TR-2014-00337 Lawler Christopher 1988

M-25-TR-2015-00446 Lawrence Ricqual 1990

M-25-TR-2016-02097 Ledesma Amadeo 1963

M-25-DR-2016-00033 Ledesma Steven 1992

M-25-DR-2003-00021 LEDESMA JOSE 1977

M-25-DR-2005-00018 LEIJA AGUSTIN 1985

M-25-TR-2011-00430 LEMOINE JASON 1982

M-25-TR-2011-00430 LEMOINE JASON 1982

M-25-TR-2012-00096 Lepe Jose 1968

M-25-MR-2016-00526 Lerma Fernando 1992

M-25-TR-7900246 LEYBA ROMAN 1969

M-25-TR-2003-00437 LEYVA BRANDON 1977

M-25-MR-2017-00131 Liges Ezequiel 1992

M-25-MR-2017-00201 Lira Becerra Aldo 1987

M-25-DR-2017-00048 Lira Becerra Noe 1985

M-25-DR-2014-00014 Lively Stoney 1990

M-25-MR-2013-00133 Lomeli Dolores 1983

M-25-MR-2018-00079 Longoria Ivy 1982

M-25-TR-2015-01605 Lopes Luis 1984

M-25-TR-2017-00679 Lopez Jorge 1978

M-25-TR-2016-01003 Lopez Ana 1987

M-25-TR-2016-00780 Lopez Carolyn 1973

M-25-TR-2016-00566 Lopez Carolyn 1973

M-25-TR-2015-01661 Lopez Dafne 1991

M-25-TR-2009-00848 LOPEZ MARCUZ 1977

M-25-TR-2009-00047 LOPEZ EUSEBIO 1980

M-25-MR-2017-00616 Lopez Oscar 1989

M-25-MR-2014-00099 Lopez Benito 1995

M-25-IR-2014-00003 Lopez Joe 1974

M-25-DR-2017-00105 Lopez Casimiro 1977

M-25-TR-2016-02015 Lopez-Lira Juan 1998

M-25-MR-2017-00174 Losoya Jessica 1990

M-25-TR-2015-00066 Loya Rebecca 1972

M-25-TR-2017-01977 Lozano Abigail 1984

M-25-TR-2014-00789 Lozano Javier 1984

M-25-TR-2005-00331 LOZANO HECTOR 1976

M-25-FR-2016-00220 Lozano Carlos 1994

M-25-FR-2016-00219 Lozano Carlos 1994

M-25-FR-2016-00218 Lozano Carlos 1994

M-25-FR-2015-00023 LOZANO ENRIQUE 1993

M-25-TR-2016-00418 Lucero Fabian 1973

M-25-TR-2014-00516 Lucero Jose 1988

M-25-DR-9900070 LUCERO JUANITA 1974

M-25-TR-2017-02525 Luckett Blake 1988

M-25-MR-8001125 LUJAN RUDY 1972

M-25-TR-2015-01176 Luna Lorenzo 1996

M-25-TR-2009-00013 LUNA BRENDA 1979

M-25-DR-2014-00009 Luna-Flores Jose 1990

M-25-TR-2017-01486 Luther Rebekah 1991

M-25-TR-2017-01187 Luther Rebekah 1991

M-25-FR-2017-00294 Mabry Travis 1997

M-25-TR-2010-00040 MACIAS JOSE 1974

M-25-MR-2009-00124 MACIAS JESSIE 1955

M-25-DR-2018-00002 Macias Roberto 1991

M-25-TR-47 MACISZ MARK 1957

M-25-TR-8101190 MADER TROY 1900

M-25-TR-2001-00274 MADRID JESUS 1963

M-25-TR-2013-00464 Magana Esaac 1981

M-25-TR-2017-02479 Maldonado Jesse 1992

M-25-DR-2012-00004 Maldonado Daniel 1987

M-25-MR-2010-00216 MALLOW CHARLOTTE 1900

M-25-TR-2016-01307 Mancha Julio 1985

M-25-TR-8100640 MANCIAS JOHN 1973

M-25-VM-2016-00020 Manes Jessie 1985

M-25-TR-9700849 MANZANO VICTOR 1953

M-25-MR-2000-00045 MANZANO TRINIDAD 1981

M-25-TR-2017-02639 Mares Manuel 1994

M-25-TR-2017-02179 Mares Samantha 1994

M-25-TR-2015-01106 Mariscal Quintero Hernan 1992

M-25-TR-2017-01031 Marmolejo Anthony 1987

M-25-FR-2018-00014 Marquess Makaela 1994

M-25-TR-9800223 MARQUEZ RENE 1970

M-25-TR-2018-00206 Marquez Ulysses 1995

M-25-TR-2009-00279 MARQUEZ FERNANDO 1985

M-25-MR-2017-00377 Marquez Ulysses 1995

M-25-MR-2016-00427 Marquez Joceline 1997

M-25-MR-2016-00227 Marquez Ulysses 1995

M-25-MR-2006-00129 MARQUEZ MARIA 1966

M-25-FR-2018-00128 Marquez Mark 1973

M-25-TR-9701141 MARRIOTT RONALD 1941

M-25-TR-2017-00680 Marsh Rosa 1996

M-25-TR-2017-02696 Marshall Stetson 1998

M-25-TR-2016-01969 Marshall Braden 1953

M-25-MR-2017-00485 Martin Cody 1975

M-25-MR-2015-00285 MARTIN MARKAS 1974

M-25-DR-2006-00010 MARTIN RAYMOND 1974

M-25-VR-4 MARTINEZ ANTONIO 1941

M-25-VR-2008-00028 MARTINEZ JESUS 1979

M-25-TR-9501449 MARTINEZ DANIEL 1949

M-25-TR-2017-01699 Martinez Sherryl 1967

M-25-TR-2017-00015 MARTINEZ JENNIFER 1978

M-25-TR-2016-01652 Martinez Paloma 1994

M-25-TR-2016-01113 MARTINEZ VERONIKA 1984

M-25-TR-2015-01337 Martinez Erika 1972

M-25-TR-2015-00034 Martinez Jonathan 1987

M-25-TR-2011-01272 MARTINEZ LUIS 1991

M-25-TR-2005-00121 MARTINEZ JOSE 1968

M-25-TR-2004-00880 MARTINEZ ANTONIO 1968

M-25-MR-2018-00059 Martinez Matthew 1989

M-25-MR-2017-00557 MARTINEZ KEVIN 1998

M-25-MR-2017-00334 Martinez Juan 1982

M-25-MR-2017-00292 MARTINEZ JOEL 1986

M-25-MR-2010-00063 MARTINEZ REGINA 1982

M-25-DR-8201191 MARTINEZ JOEL 1971

M-25-DR-2017-00106 Martinez Emerenciano 1992

M-25-DR-2005-00030 MARTINEZ COSME 1971

M-25-TR-2017-02667 Martinez Anguiano Leonardo 1986

M-25-TR-2017-02917 Martinez Espinoza Abraham 1994

M-25-TR-2017-01117 Martinez Martinez Alejandro 1992

M-25-MR-2014-00263 MARTINEZ-MORENO JOEL 1978

M-25-TR-2008-00205 MASTERSON LUKE 1974

M-25-TR-9700906 MASTIN STEVEN 1981

M-25-MR-2010-00362 MATHEWSON TIMOTHY 1987

M-25-MR-2017-00249 Matkin Alexandra 1981

M-25-TR-2012-00262 MATLOCK VICTORIA 1957

M-25-TR-2017-00129 Matras Elizabeth 1967

M-25-TR-2017-02180 Matta Ernesto 1988

M-25-TR-9501062 MATTHEWS KWAME 1976

M-25-VR-9800055 MAULDON GERRALD 1977

M-25-TR-2016-02261 Maurilio Caro 1983

M-25-DR-2014-00023 McBride Joseph 1979

M-25-TR-2017-02199 McCalister Douglas 1988

M-25-VR-2008-00021 MCCLURE MIKE 1971

M-25-TR-2008-00167 MCCLURE MIKE 1971

M-25-TR-70 MCCURRY CARLA 1952

M-25-TR-2012-00796 McDonald Matthu 1979

M-25-TR-2012-00038 McNiel Michael 1958

M-25-TR-2010-00102 MEDINA IVAN 1994

M-25-MR-2017-00530 Meeks Bryan 1971

M-25-TR-7500626 MEJIA JOSE 1963

M-25-DR-2008-00008 MEJIA WILBERTH 1976

M-25-TR-2017-00462 Melendez Arnulfo 1981

M-25-TR-2017-01457 Melgarejo Xochitl 1975

M-25-TR-2017-02586 Mena Mark 1983

M-25-TR-2008-00213 MENCHACA JOSE 1977

M-25-TR-2016-00805 Menchoca Ruben 1994

M-25-MR-2014-00292 Mendez Richard 1990

M-25-DR-2008-00045 MENDEZ ARESIO 1964

M-25-TR-2017-02020 Mendoza Joshue 1998

M-25-TR-2016-01114 Mendoza Amalia 1985

M-25-TR-2015-01510 Mendoza Manuel 1993

M-25-MR-2002-00162 MENDOZA GUSTAVO 1966

M-25-MR-2015-00270 Miller William 1978

M-25-DR-9800004 MILLER LESLIE 1970

M-25-DR-2003-00086 MILLER IVON 1977

M-25-MR-2008-00147 MILLIGAN DEANNA 1968

M-25-TR-8101226 MITCHELL TIFPHANY 1972

M-25-TR-2010-00788 MITCHELL DUSTIN 1977

M-25-TR-2014-01330 Mojica Christopher 1985

M-25-VM-2016-00051 MOLINA ROBERT 1991

M-25-TR-8000366 MONAHAN KENNETH 1959

M-25-TR-2016-01189 Monk Kayleigh 1990

M-25-MR-2016-00460 Montanez Alexandria 1989

M-25-TR-2015-01420 Montano Omen 1976

M-25-TR-2017-00017 Montes Manuel 1985

M-25-TR-2016-00714 Montufar Nely 1985

M-25-TR-9900694 MOON JERRY 1974

M-25-TR-9501255 MORALES DANNY 1976

M-25-TR-8200903 MORALES RUBEN 1972

M-25-TR-2017-02027 Morales Victor 1971

M-25-TR-2017-00363 Morales Alfredo 1966

M-25-MR-2016-00251 MORALES RAIZZA 1998

M-25-DR-9500601 MORALES DANIEL 1976

M-25-DR-2017-00088 Morales Victor 1971

M-25-DR-2016-00019 Morales Victor 1971

M-25-DR-2015-00009 Morales Hugo 1980

M-25-VM-2014-00038 Moreno Jamie 1984

M-25-TR-121 MORENO FERNANDO 1967

M-25-MR-2017-00457 Moreno Christopher 1985

M-25-IR-2011-00005 MORENO JERRY 1951

M-25-DR-2012-00047 Moreno Valentin 1986

M-25-DR-2010-00055 MORENO JOSE 1967

M-25-DR-2004-00025 MORENO JUAN 1978

M-25-MR-2018-00086 Mosqueda Juan 1988

M-25-TR-2017-00493 Mott Elizabeth 1968

M-25-TR-2017-01795 Muniz Nicolas 1991

M-25-TR-2017-01344 Muniz Mejia Jorge 1997

M-25-TR-2018-00186 Munoz Ismael 1980

M-25-TR-2001-00672 MUREIA SERGIO 1951

M-25-TR-2017-01976 Murray Reed 1996

M-25-TR-2016-00421 Myles Grace 1989

M-25-DR-2015-00111 NAJERA JOSHUA 1989

M-25-TR-2017-00574 Natividad Alexus 1998

M-25-TR-2017-02184 Navarette Mikael 1982

M-25-MR-2011-00271 NAVARRETE JAVIER 1976

M-25-DR-2015-00105 Navarrete Ricardo 1982

M-25-TR-2016-00863 Navarrete-Rocha Ricardo 1982

M-25-TR-2011-00900 NAVARRETTE JAVIER 1976

M-25-TR-2017-02807 Nave Sammy 1997

M-25-TR-2011-00970 NELSON PATRICK 1986

M-25-TR-2015-01864 Neri Alberto 1988

M-25-TR-2017-02324 Nicolas Viola 1986

M-25-FR-2015-00117 Nieto Guadalupe 1985

M-25-FR-2015-00105 Nieto Alejandro 1990

M-25-MR-2017-00001 Nino Samuel 1986

M-25-MR-2017-00370 Noble Alison 1980

M-25-TR-2015-00240 Nuevo Anthony 1991

M-25-TR-2012-00797 OBrien Faith 1978

M-25-ER-2018-00007 OCAMPO DANIEL 1977

M-25-TR-2017-01495 Ochoa Emelina 1988

M-25-TR-2015-01203 Ochoa Danny 1975

M-25-FR-2018-00105 Ochoa Jose 1993

M-25-FR-2009-00040 OCHOA HECTOR 1974

M-25-TR-2012-00177 Ojeda Vernado 1989

M-25-DR-2003-00001 OLIVAREZ MARIO 1980

M-25-TR-2015-00296 Olivas Joel 1991

M-25-TR-2014-01363 Olivas Leonardo 1976

M-25-TR-2010-00752 OLIVAS MARCOS 1994

M-25-MR-2003-00105 OLIVAS ISRAEL 1986

M-25-DR-2003-00064 OLIVAS JORGE 1976

M-25-TR-2017-00558 Oltivero Tiffany 1993

M-25-TR-2002-00474 ONTIVEROS MARIA 1970

M-25-TR-2015-00147 Ordonez Juan 1971

M-25-TR-2010-00580 ORNELAS JUAN 1990

M-25-DR-2009-00002 ORNELAS LUIS 1980

M-25-MR-2017-00018 ORONA ERNESTO 1961

M-25-MR-2016-00461 Orona Martin 1987

M-25-TR-8101185 OROZCO RAUL 1970

M-25-TR-2017-01393 Orozco Jose 1977

M-25-TR-2017-02186 Ortega Kelly 1971

M-25-DR-65 ORTEGA SALOME 1960

M-25-TR-2016-01316 Ortiz Jovanna 1991

M-25-TR-2016-01094 ORTIZ STEVIN 1997

M-25-TR-2003-00302 ORTIZ JOEL 1980

M-25-DR-2011-00057 ORTIZ MAURO 1979

M-25-DR-2005-00048 ORTIZ UBALDO 1970

M-25-TR-2016-00247 Ortiz Avitia Marcos 1997

M-25-MR-2013-00026 OSBORN SHANNA 1982

M-25-FR-2013-00019 OSBORN SHANNA 1982

M-25-TR-2017-01371 OSORNIO MARIA 1987

M-25-MR-2017-00152 OSORNIO DAMIAN 1990

M-25-TR-2017-02435 Outlaw Sarah 1981

M-25-TR-2009-00450 OVERTON DANELLE 1986

M-25-MR-2015-00029 Owen Robert 1984

M-25-MR-2018-00018 PABLO EMMETT 1961

M-25-DR-2004-00093 PACHECO SALVADOR 1975

M-25-DR-2007-00098 PADILLA DIONISIO 1973

M-25-TR-2015-01026 Padron Torres Alcario 1974

M-25-TR-9501124 PAEZ VICENTE 1938

M-25-TR-8201257 PAFF JOHN 1945

M-25-DR-2002-00029 PALLARES JOSE 1968

M-25-TR-2016-01536 Palma Diana 1991

M-25-TR-2014-00675 Pano-Flores Jorge 1995

M-25-TR-2003-00333 PAQUETTE ROLAND 1983

M-25-TR-2017-01298 Parada Luis 1991

M-25-TR-2016-02113 Parada Luis 1991

M-25-DR-2017-00127 Parada Perez Joel 1994

M-25-TR-2012-00337 Parks Kayla 1977

M-25-MR-2014-00355 Parks Matthew 1970

M-25-DR-2006-00012 PARKS DOUGLAS 1965

M-25-TR-9900107 PARRA JOSE 1971

M-25-DR-9900076 PARRA JOSE 1971

M-25-MR-7800805 PATTERSON JERRY 1900

M-25-DR-7400807 PEACE GARLAN 1949

M-25-TR-2015-01315 Pease Brandon 1989

M-25-TR-2016-00631 Pena Melissa 1976

M-25-TR-2015-01609 Pena Omar 1973

M-25-TR-2010-00659 PENA JESUS 1983

M-25-MR-2016-00546 Pena Alcaria 1980

M-25-FR-2018-00078 PENA CRAIG 1974

M-25-TR-2017-01386 PEREZ CHRISTOPHER 1992

M-25-TR-2009-00403 PEREZ RACHEL 1972

M-25-IR-2014-00006 Perez Paul 1967

M-25-TR-2018-00161 Pesek Clayton 1985

M-25-TR-2011-00050 PETTWAY SHAVON 1979

M-25-TR-2017-01706 Pharis Christopher 1983

M-25-TR-8100035 PICCONE FRANK 1970

M-25-DR-2005-00041 PIEDRA JOSE 1980

M-25-TR-2017-01398 Pierce Justin 1988

M-25-DR-2000-00046 PIERCE HOLDEN 1966

M-25-TR-2001-00822 PILKERSON BRET 1967

M-25-MR-2001-00086 PINA INEZ 1981

M-25-DR-2015-00086 Pina Santiago 1992

M-25-TR-2018-00162 Pina-Romero Jose 1972

M-25-TR-2015-01432 Pineda Marisol 1989

M-25-MR-2012-00017 Pineda Genero 1969

M-25-TR-2005-00310 PLETSEK CALEB 1986

M-25-TR-2018-00163 Pollard Davis 1975

M-25-TR-2017-01198 Pollet Phillip 1991

M-25-TR-9501376 PONCE ROBERTO 1963

M-25-MR-2013-00134 Ponce Martin 1992

M-25-MR-2017-00610 Pore Andrew 1988

M-25-TR-2017-02953 Porras Raul 1999

M-25-TR-2017-01381 Porras Christian 1997

M-25-TR-2018-00217 Porras Colazo Diana 1994

M-25-TR-2016-00796 Porras Nava Liz 1978

M-25-MR-2016-00064 Porter Jimmy 1988

M-25-MR-2010-00150 POTTS VERONICA 1983

M-25-TR-2017-01400 Powers-Gomez Terri 1958

M-25-TR-2017-02889 Price London 1998

M-25-TR-2002-00569 PROUSE MARGARET 1967

M-25-TR-2017-00768 Pryor Marc 1972

M-25-TR-2018-00046 Puccio Brian 1989

M-25-TR-2003-00846 PUDEWELL NATHAN 1981

M-25-TR-9900026 PYLE DARRELL 1954

M-25-DR-2012-00063 Quevedo Victor 1984

M-25-TR-8001410 QUIMBA JUNE 1947

M-25-TR-2018-00249 Quintana Francisco 2000

M-25-TR-2017-01658 Quintana Tania 1993

M-25-TR-2017-01360 Quintana Jesus 1987

M-25-MR-2015-00116 QUINTANA ARTHUR 1971

M-25-DR-2017-00001 Quintana Loya Diego 1992

M-25-MR-2008-00114 RAGSDALE TINA 1900

M-25-MR-2008-00112 RAGSDALE MARGARET 1969

M-25-VR-7300011 RAMIREZ JOE 1949

M-25-TR-9700768 RAMIREZ ROGELIO 1963

M-25-TR-2018-00204 Ramirez Isaiah 1998

M-25-TR-2018-00020 Ramirez Ismael 1992

M-25-TR-2016-00870 Ramirez Misael 1992

M-25-TR-2010-00833 RAMIREZ ARMANDO 1985

M-25-TR-2002-00616 RAMIREZ DASHMIL 1977

M-25-DR-2011-00036 RAMIREZ JONATAN 1988

M-25-TR-2017-02875 Ramirez Torres Miguel 1991

M-25-DR-2015-00099 Ramirez-Perez Javier 1958

M-25-TR-2017-02918 Ramos Abigail 1993

M-25-TR-2017-02772 Ramos Larry 1977

M-25-TR-2017-02255 Ramos Martin 1969

M-25-TR-2012-00019 Ramos Juan 1985

M-25-TR-2006-00075 RAMOS CIRILDO 1970

M-25-DR-2003-00063 RAMOS FEDERICO 1978

M-25-DR-11 RAMOS JUAN 1969

M-25-TR-2016-00667 Ramos Ibarra Jose 1993

M-25-TR-2015-01878 Ramos Ibarra Jose 1993

M-25-MR-2009-00310 RANDOLPH WILLILAM 1983

M-25-MR-2017-00492 RASCON MONIQUE 1977

M-25-TR-2000-00500 RAY TERRENCE 1975

M-25-MR-2011-00197 RAYA ALAJO 1978

M-25-TR-2018-00312 RAYGOZA HENRY 1979

M-25-TR-7900893 REDEKOP AARON 1945

M-25-DR-2006-00019 REED JEFFEREY 1982

M-25-TR-2007-00241 REMPEL MARY 1975

M-25-TR-8000284 REPPOND WILLIAM 1968

M-25-TR-2016-02282 Retana Jose 1987

M-25-MR-2018-00111 Retana Jose 1988

M-25-TR-2017-01385 Reteria Pablo 1997

M-25-TR-2016-00668 Reyes Medrano 1975

M-25-DR-2006-00034 REYES CHANCE 1987

M-25-TR-2015-00428 Reyes Flores Marty 1998

M-25-TR-2010-00743 REYNA TITO 1984

M-25-TR-2017-00640 Reynoso Philip 1990

M-25-TR-9900772 RHUEBOTTOM PATRICK 1962

M-25-TR-2017-00221 Rice Elexxia 1995

M-25-TR-2016-00380 Rice Michael 1980

M-25-TR-2016-00686 Rios Esteban 1993

M-25-TR-2006-00026 RIOS GERARDO 1979

M-25-TR-2016-00986 Rios Ojeda Jonathan 1988

M-25-DR-2016-00048 Rios Ojeda Jonathan 1988

M-25-TR-2017-01363 Rios-Jimenez Gerardo 1985

M-25-MR-2017-00606 Risher Steve 1980

M-25-TR-2012-00449 Rivas Cosmealarcon 1963

M-25-DR-9700104 RIVAS JOSE 1962

M-25-MR-2017-00611 RIVAS-MACIAS MARIA 1970

M-25-TR-2018-00136 Rivera Gilbert 1999

M-25-TR-2017-01821 Rivera Kiara 2000

M-25-TR-2015-01158 Rivera Orlando 1994

M-25-TR-2014-00668 RIVERA MARIE BERNADETT 1968

M-25-TR-2006-00366 RIVERA JAVIER 1990

M-25-TR-2017-02473 Robinson Christian 1988

M-25-TR-2015-00143 Robledo Cecilia 1987

M-25-TR-2011-01142 Roblero Noe 1993

M-25-TR-2017-00789 Robles Paul 1975

M-25-TR-2008-00521 ROBLES JOSHUA 1986

M-25-TR-2017-02572 Robles Rodriguez Salvador 1977

M-25-VM-2013-00003 Robles-Valencia Gilberto 1983

M-25-TR-2015-00097 Rocha Sarhay 1981

M-25-TR-2017-02573 Rodriguez Marcus 1999

M-25-TR-2017-02507 Rodriguez Rogelio 1971

M-25-TR-2017-01594 Rodriguez Simone 1992

M-25-TR-2017-01225 Rodriguez Eric 1986

M-25-TR-2017-00791 Rodriguez Angel 1966

M-25-TR-2017-00298 Rodriguez Eric 1986

M-25-TR-2016-02236 Rodriguez I 1974

M-25-TR-2016-01596 Rodriguez David 1975

M-25-TR-2015-00805 Rodriguez Abraham 1991

M-25-TR-2015-00463 Rodriguez Luis 1991

M-25-TR-2013-00369 Rodriguez Alfredo 1959

M-25-TR-2012-00850 Rodriguez Fernando 1974

M-25-TR-2011-01021 Rodriguez Robert 1981

M-25-TR-2011-00715 RODRIGUEZ JOSUE 1991

M-25-TR-2009-00408 RODRIGUEZ JOSE 1979

M-25-TR-2008-00186 RODRIGUEZ ERIK 1979

M-25-TR-2003-00152 RODRIGUEZ JOSE 1961

M-25-TR-2002-00677 RODRIGUEZ JUAN 1982

M-25-MR-8200502 RODRIGUEZ CONSUELO 1972

M-25-DR-2011-00013 RODRIGUEZ ELUIT 1988

M-25-DR-2007-00010 RODRIGUEZ ELISEO 1969

M-25-TR-2017-01926 Rodriguez Mora Leslie 1980

M-25-TR-2018-00241 Rojas Candido 1959

M-25-TR-2017-01713 Rojas Jesus 1974

M-25-FR-2018-00034 Rojas Sergio 1975

M-25-TR-2015-00200 Romero Hector 1974

M-25-TR-2015-00199 Romero Hector 1974

M-25-DR-2000-00035 ROMERO GASPAR 1963

M-25-FR-2014-00117 ROSALES HECTOR 1987

M-25-DR-2016-00040 ROSEMOND RONALD 1978

M-25-TR-2017-01708 Royal Isala 1986

M-25-MR-2017-00214 Rubalcado Destiny 1996

M-25-TR-2018-00057 Rubio Fernando 1993

M-25-TR-9701124 RUIZ ANTONIO 1958

M-25-TR-2015-00397 Ruiz Michael 1999

M-25-DR-2005-00016 RUIZ ALEJANDRO 1968

M-25-DR-7700306 RUSH ERIC 1958

M-25-TR-2012-00782 Russ Chrisopher 1980

M-25-MR-2016-00013 Russell Daveron 1992

M-25-TR-2002-00217 RYLEE MICHAEL 1981

M-25-TR-8001243 SAENZ EDMUNDO 1972

M-25-TR-2016-01932 Saenz Miguel 1960

M-25-TR-2014-01005 Saenz Roberto 1976

M-25-MR-2017-00193 Saenz Felix 1995

M-25-TR-2018-00016 SALAS CATHLENE 1997

M-25-TR-2007-00301 SALAS DAVID 1972

M-25-FR-2012-00031 Salas Debra 1982

M-25-TR-9500346 SALE JAMES 1958

M-25-TR-2015-01514 Salihnas Fernando 1987

M-25-TR-9500572 SALINAS GEORGE 1964

M-25-TR-7700420 SALINAS MARY 1963

M-25-TR-2014-01054 SALINAS RIGOBERTO 1984

M-25-MR-2015-00006 SALINAS ARTURO 1979

M-25-TR-8200218 SAMANIEGO ALMA 1951

M-25-VM-2015-00008 SANCHEZ SAMATHA 1987

M-25-TR-2017-02646 Sanchez Alberto 1983

M-25-TR-2017-02426 Sanchez Roberto 1995

M-25-TR-2017-01675 SANCHEZ YVONNE 1967

M-25-MR-2018-00098 Sanchez Angelique 1992

M-25-DR-2011-00068 Sanchez Carlos 1972

M-25-DR-2009-00060 SANCHEZ GERARDO 1979

M-25-TR-2015-00490 Sanchez Alvarez Victor 1978

M-25-DR-2014-00085 Sanchez-Martinez Jose 1978

M-25-TR-2017-01965 Sanders Brandon 1989

M-25-MR-2012-00135 SANDERS MYRTLE 1962

M-25-TR-2017-00247 Sandoval Valeria 1994

M-25-TR-2018-00193 Santa Iysha 1984

M-25-TR-2017-02192 Saucedo Raquel 1996

M-25-MR-2017-00111 Saucedo-Lugo Julian 1976

M-25-FR-2017-00040 Saucedo-Lugo Julian 1976

M-25-TR-2016-00433 Saucillo Jorge 1978

M-25-TR-2016-02374 Sauvage James 1971

M-25-TR-2012-00947 Schober Lisa 1987

M-25-TR-2017-02193 Schroeder Jared 1989

M-25-DR-2015-00098 Schwiening Elba 1975

M-25-FR-2015-00107 Serges-Martinez Jose 1990

M-25-DR-2005-00064 SHAFFER JIMMY 1965

M-25-MR-2018-00010 Sheard Ryan 1990

M-25-TR-2017-01208 SIERRA MIGUEL 1977

M-25-DR-59 SIGALA JOSE 1957

M-25-TR-2017-02328 Silva Gilberto 1991

M-25-TR-2010-00773 SILVA ANDREW 1984

M-25-DR-2014-00081 Silva-Rocha Jose 1984

M-25-TR-9500172 SILVAS PETER 1957

M-25-MR-2011-00178 SIMES WALTER 1986

M-25-MR-2011-00178 SIMES WALTER 1986

M-25-TR-2016-01936 Simmons Kyra 1999

M-25-TR-2016-00661 SIMMONS KATRINA 1975

M-25-TR-2015-00302 Simmons Kyra 1999

M-25-TR-2014-01360 Simpson Chris 1995

M-25-DR-7700364 SIMS CLIFFORD 1963

M-25-MR-9900147 SINGLETON JEREMY 1980

M-25-DR-2009-00053 SISK STEPHEN 1980

M-25-DR-2011-00010 SIXTOS VALENTIN 1988

M-25-TR-2010-01285 SLEDGE SHAUN 1985

M-25-TR-8200693 SLOAN STEPHEN 1965

M-25-MR-2015-00302 SMALLWOOD THERESA 1978

M-25-TR-2017-02708 Smith Nicholas 1991

M-25-TR-2017-02285 Smith Stephen 1981

M-25-MR-2017-00005 SMITH TAIWAN 1975

M-25-MR-2016-00199 Smith Terrence 1984

M-25-FR-2007-00153 SMITH JACKIE 1969

M-25-DR-2011-00063 Smith Steven 1959

M-25-TR-2016-01249 Solis Antonio 1965

M-25-TR-2011-00019 SOLIS JAIME 2011

M-25-FR-2018-00102 Solozano Christian 1977

M-25-MR-2014-00293 Soriano Santos 1985

M-25-DR-2014-00020 Sorto Jose 1977

M-25-TR-2015-00536 Sosa Analiesia 1983

M-25-MR-2015-00383 Sotello Sebastian 1959

M-25-MR-2016-00116 Sotelo Ronald 1963

M-25-TR-2017-02881 Soto Miguel 1996

M-25-TR-2016-01517 Soto Antonio 1963

M-25-TR-2006-00291 SOTO DAVID 1980

M-25-MR-2014-00328 Soto Humberto 1987

M-25-MR-2006-00181 SOUSA JASON 1979

M-25-TR-8200021 SOUTHER MARLENA 1955

M-25-TR-2017-01209 Spadafina April 1988

M-25-DR-2003-00012 SPANG KEVIN 1954

M-25-MR-2014-00047 Sparks Curtis 1979

M-25-MR-2013-00305 Sparks Curtis 1979

M-25-TR-2017-02788 Squires John 1973

M-25-TR-9600561 ST. ONGE PAUL 1971

M-25-TR-2017-02605 Stanford William 1981

M-25-DR-2006-00027 STARNES BUDDY 1964

M-25-TR-2011-00555 STOCKING GARY 1967

M-25-TR-8000258 STRINGER JOHNNY 1961

M-25-MR-2006-00117 STRINGER GUADULUPE 1983

M-25-MR-2006-00106 STRINGER GUADULUPE 1983

M-25-MR-2017-00126 Strub Tod 1965

M-25-TR-9700009 SUNIGA DAVID 1956

M-25-TR-8200430 SUSTAITA ROGELIO 1972

M-25-TR-2017-02194 Swanson Edmeeshia 1988

M-25-VF-2018-00002 Talavera Angel 1998

M-25-MR-2017-00628 Talavera Angel 1998

M-25-TR-9800431 TANKSLEY GENE 1964

M-25-TR-2011-00012 TAPIA KRISTI 1980

M-25-MR-2015-00330 Tarin Humberto 1980

M-25-TR-2015-01991 Taylor Jody 1986

M-25-TR-2014-00350 Taylor Russell 1957

M-25-TR-2018-00205 Termin Kimberley 1984

M-25-TR-2016-00909 Terrazas Pedro 1981

M-25-FR-2013-00096 Terrazas Jesus 1989

M-25-TR-2003-00220 THOMPSON TOY 1986

M-25-MR-2016-00529 Thompson Haley 1992

M-25-TR-2015-01450 Tolbert Amanda 1983

M-25-TR-2015-01317 Torres Tina 1982

M-25-TR-2010-00286 TORRES JACOB 1980

M-25-MR-9900052 TORRES HECTOR 1978

M-25-MR-2013-00390 Torres Diego 1976

M-25-FR-2011-00123 Torres Armando 1967

M-25-DR-7600089 TORRES FLORENCIO 1961

M-25-TR-2009-00407 TORREZ NOEL 1982

M-25-DR-9800142 TORREZ JESUS 1961

M-25-TR-2009-00647 TRAYON SAMUEL 1987

M-25-MR-2003-00088 TREA WILLIAM 1961

M-25-TR-2017-02711 Trejo Jaime 1987

M-25-TR-2015-01517 Trejo Rodrigo 1990

M-25-DR-2011-00029 TREJO EDUARDO 1983

M-25-MR-2010-00079 TRENT SHERRI 1968

M-25-TR-2017-02911 Trevino Fidencio 1990

M-25-MR-9800101 TREVINO JACOB 1979

M-25-TR-2015-00042 Trevizo Monica 1983

M-25-TR-2013-00223 Trinidad Carlos 1986

M-25-TR-2016-00666 Truan Miguel 1991

M-25-TR-2016-01272 Trujillo Alan 1997

M-25-MR-2010-00285 TUUU LEONE 1979

M-25-TR-2011-00384 TYRE DANIEL 1974

M-25-TR-2014-01197 Ugalde Cipriano 1984

M-25-TR-2017-00919 Uribe Cinthia 1988

M-25-TR-2008-00488 UTGUIDI NAYELI 1992

M-25-MR-2011-00286 VALDEZ DANIEL 1989

M-25-TR-2017-02617 Valdivia Martin 1990

M-25-MR-2017-00550 Valencia Luis 1995

M-25-TR-2006-00151 VALENZUELA ARMANDO 1948

M-25-MR-2015-00289 VALENZUELA SALVADOR 1983

M-25-DR-2017-00049 VALENZUELA SALVADOR 1991

M-25-TR-2008-00640 VALERIANO LUJAN 1984

M-25-TR-2017-02584 Vallejo Stacy 1975

M-25-DR-2016-00107 Varela Elvis 1984

M-25-DR-2015-00033 Varela Andres 1983

M-25-TR-2010-00750 VARGAS GENARO 1969

M-25-TR-2016-01405 Vasquez Juan 1947

M-25-TR-2011-00107 VASQUEZ MANUEL 1973

M-25-TR-2008-00567 VASQUEZ MANUEL 1973

M-25-MR-2015-00315 VASQUEZ GERARDO 1986

M-25-FR-2014-00062 Vasquez Noe 1983

M-25-TR-2018-00245 VEGA JUAN 1971

M-25-TR-2017-02316 VELASCO LAURA 1990

M-25-DR-2005-00023 VELOZ JULIAN 1974

M-25-TR-2017-02028 Vera Vincent 1998

M-25-DR-9900020 VERA MICHELLE 1969

M-25-TR-2017-01528 Villalobos Irene 1966

M-25-DR-2017-00073 Villalobos Irene 1966

M-25-MR-2018-00020 Villanueva Timothy 1985

M-25-TR-2015-01455 Villanueva Gonzalez Jorge 1991

M-25-TR-2015-01299 Villareal Jesus 1995

M-25-DR-2018-00013 Villasana-Zambrano Antonio 1990

M-25-TR-2017-02250 Villegas Sylvia 1972

M-25-TR-2010-00336 VILLEZCAS MANUEL 1988

M-25-DR-2002-00061 VONDRA MARK 1956

M-25-TR-2004-00526 VORDENBAUM LANCE 1974

M-25-TR-2017-02130 Wall Megan 1995

M-25-TR-2005-00034 WALLACE LEROY 1971

M-25-TR-2001-00211 WALLACE ERIK 1978

M-25-DR-2005-00049 WALLACE DONALD 1965

M-25-DR-2002-00118 WALTERMIRE ANN 1979

M-25-DR-9501440 WALTON JOE 1953

M-25-MR-2017-00568 WARD MARK 1977

M-25-TR-2017-02321 Warlick Jonathan 1987

M-25-TR-2017-01374 Washington Tashae 2017

M-25-TR-8001298 WATKINS JACK 1972

M-25-TR-2015-01561 Watkins John 1988

M-25-DR-2017-00072 Watts James 1990

M-25-TR-2009-00613 WEBB RUSSELL 1961

M-25-TR-2007-00454 WHINERY CLIFTON 1979

M-25-MR-2006-00144 WHITE JAMES 1986

M-25-MR-2005-00046 WHITE JAY 1953

M-25-TR-2015-01562 Whiteside Xavier 1997

M-25-DR-2016-00008 Whitson Yul 1994

M-25-MR-2013-00266 Wiener Brittany 1985

M-25-MR-2000-00081 WILDE AARON 1980

M-25-TR-7900377 WILDER KENNETH 1956

M-25-TR-2005-00534 WILKERSON TRAVIS 1977

M-25-TR-2014-00733 Willard Joshua 1981

M-25-TR-2018-00026 Williams Charles 1977

M-25-TR-2015-01519 Williams Dayana 1983

M-25-TR-2009-00549 WILLIAMS TRACIE 1971

M-25-TR-2004-00196 WILLIAMS ELINOR 1944

M-25-DR-2008-00017 WILLIAMS DARRELL 1900

M-25-TR-2017-02913 WISENER JOHN 1971

M-25-TR-2017-02887 Wleczyk Chevonne 1985

M-25-TR-2011-00839 WOODWARD BRANDON 1986

M-25-TR-2018-00330 WORDEN JEREMY 1977

M-25-TR-8100838 WRIGHT LARRY 1950

M-25-MR-2017-00117 WRIGHT JOANN 1966

M-25-MR-2015-00409 Wrigley Denver 1985

M-25-TR-2016-02191 Wyatt Andrew 1982

M-25-TR-2002-00705 YBARRA AURORA 1964

M-25-MR-2017-00533 YBARRA OSCAR 1961

M-25-TR-2011-00898 YELLOWMAN SHAWN 1981

M-25-DR-2016-00093 Yonnie Erik 1980

M-25-MR-2018-00114 Young Clinton 1984

M-25-DR-8200968 YOUNG JOHN 1959

M-25-TR-150 YZAGUIRRE ANTONIO 1950

M-25-TR-2017-02251 Zachary Anne 1973

M-25-DR-2010-00021 ZAMARRIPA SERGIO 1986

M-25-TR-2011-01328 Zapata Erasmo 1968

M-25-DR-2014-00030 Zapata-Gonzales Jose 1978

M-25-TR-2007-00115 ZARAGOZA SUSAN 1976

M-25-MR-2017-00544 ZARAGOZA JONATHAN 1986

M-25-FR-2017-00280 ZARAGOZA JONATHAN 1986

M-25-DR-2015-00090 Zarate Julio 1991

M-25-TR-2018-00177 Zavala Alejandro 1990

M-25-TR-8200960 ZUBIATE JUAN 1971

M-25-MR-2008-00151 ZUBIATE LEROY 1984

M-25-MR-2008-00120 ZUBIATE LEROY 1984

M-25-TR-2016-01726 Zuniga David 1984

M-25-TR-2010-00268 ZUNIGA MAGDALENA 1956